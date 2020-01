Svedok na súde v kauze vraždy Kuciaka († 27): Potopil Szabóa, jeho slová zrazu nesedia

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu vypovedal v pondelok svedok Marián Sehnal, ktorý mal upravovať hlaveň zbrane pre obžalovaných Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Zbraň bola neskôr použitá na vraždu novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Pojednávanie bolo prerušené do utorka (21. 2.), keď budú vypovedať redaktori portálu Aktuality.sk, kde Kuciak pracoval. "Hovoril, že je to pre vplyvného a nebezpečného človeka z podsvetia," priblížil slová obžalovaného Tomáša Sz. o využití zbrane. Podľa Sehnala mu mala slúžiť na vyrovnanie dlhu. On predpokladal, že mala slúžiť na zastrašovanie. Za modifikácie, ktoré na zbrani urobil, bol odsúdený na trojročnú podmienku.

Svedok vo svojej výpovedi potvrdil výpoveď obžalovaného Miroslava Marčeka. Ten pred senátom vypovedal rovnako ako Sehnal aj v tom, že bolo v nábojniciach použitých na vraždu znižované množstvo pušného prachu. To malo slúžiť na to, aby zbraň nevydávala príliš veľký hluk po vystrelení, rovnako ako na ňu vyrobený tlmič. Sehnal tiež k osobe Tomáša Szabóa dodal, že mu raz rozprával historku o tom, ako sa zúčastnil streľby na pirátov na lodi. Tomáš Szabó sa zúčastňoval na ochrane komerčných lodí pred somálskymi pirátmi. "Čo sa s ním udialo teraz je len logické vyústenie jeho doterajšieho života," uviedol na margo Tomáša Szabóa s tým, že ho vždy považoval za materialistického človeka.

Myslí si však, že by nebol schopný osobne zavraždiť človeka, a preto sa mu aj nezdala pôvodná vyšetrovacia verzia.Obžalobná verzia je postavená opačne, čo dosvedčuje aj Miroslav Marček. "Tento svedok podľa našej mienky," skonštatoval splnomocnenec poškodených Kuciakovcov Daniel Lipšic. Poznamenal, že za účelom zbitia novinára by si neobstarávali pištoľ s tlmičom.

Po Sehnalovej svedeckej výpovedi sa čítala výpoveď svedka Michala Vargu. Podľa obžaloby mal predať Tomášovi Szabóovi v roku 2016 strelnú zbraň za 400 eur. V decembri 2016 bola podľa prokuratúry použitá na zavraždenie Petra Molnára.

Z vraždy novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó a Miroslav Marček. Marian Kočner si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. K vražde novinára sa priznal Zoltán Andruskó, ktorý je za vraždu už právoplatne odsúdený po schválení dohody o vine a treste. K samotnej streľbe sa priznal Miroslav Marček, v prípade je naďalej obžalovaný. Údajný objednávateľ Marian Kočner, sprostredkovateľka Alena Zsuzsová a jeden z vykonávateľov Tomáš Szabó naďalej trvajú na svojej nevine. Na utorkovom pojednávaní sa Marian Kočner nezúčastní a dal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti.