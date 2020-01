Svedok identifikoval Szabóa ako vodiča auta, ktoré videl aj vo Veľkej Mači: Obžalovaný si nenechal svoj názor pre seba

Tomáš Szabó bol šoférom auta, ktoré sa pár dní pred vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pohybovalo vo Veľkej Mači.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku to uviedol svedok René Nyitray z Veľkej Mače. Ten vypovedal, že 18. februára 2018 vo večerných hodinách si na benzínovej pumpe Slovnaft v Sládkovičove všimol vozidlo, ktoré identifikoval ako Peugeot Partner.Auto bolo svetlomodrej farby s komárňanskou značkou, pričom na pumpe videl do tváre vodičovi. Toho v súdnej sieni identifikoval ako obžalovaného Tomáša Szabóa. „Vtedy ešte vyzeral trošku inak," povedal s tým, že v súčasnosti má obžalovaný plnšiu tvár. Myslí si však, že na pumpe videl práve jeho. Spomenuté auto následne podľa výpovede stretol pri vstupe do Veľkej Mače, pričom išlo podľa neho veľmi pomaly. Auto podľa neho prešlo aj popri dome neskôr zavraždeného novinára. Na otázku prokurátora, či mohlo ísť aj o iný typ vozidla (podľa obžaloby páchatelia použili vozidlo Citroen Berlingo), odpovedal svedok áno. On však má zafixované, že to bol Peugeot.

ktorú po vražde vypísal štát za dolapenie páchateľov.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v tomto prípade obžalobu na Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka, Alenu Zsuzsovú a Mariana Kočnera. Všetci menovaní sú stíhaní väzobne, u Mariana Kočnera je však dôvodom kauza údajného falšovania zmeniek v hodnote desiatok miliónov eur. Obžaloba v tomto prípade bola podaná pre šesť skutkov, z toho dve úkladné vraždy. Jedna sa týka Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, druhá podnikateľa Petra Molnára z Kolárova z roku 2016 (v tomto prípade sa obžaloba týka iba Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa). V prípade uznania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na 25 rokov alebo doživotie.

Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili vo februári 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Kuciak pracoval ako investigatívny novinár pre portál Aktuality.sk. V rámci svojej činnosti sa zameriaval aj na kauzy spojené s Marianom Kočnerom.