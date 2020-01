V ofsajde sa môžu ocitnúť aj pre dlhý nos: Chystá sa veľká zmena pri technológii VAR

Európska futbalová únia (UEFA) a jej prezident Aleksander Čeferin sa už niekoľko týždňov netaja plánmi na vylepšenie systému videoasistenta rozhodcu (VAR), ktorý v nedávnom období vniesol do posudzovania jednotlivých situácií mnoho nejasností.

"Potrebujeme si vyjasniť niektoré otázky. Musíme tak učiniť čo najrýchlejšie a čo najmenej invazívne," poznamenal Čeferin v decembri na zasadnutí výkonného výboru UEFA.

Tá plánuje návrh na úpravu pravidiel predložiť Rade medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB) do 29. februára 2020. Vtedy sa v Severnom Írsku uskutoční výročné zasadnutie tohto orgánu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), ktorý má vo svojej kompetencii zmeny futbalových pravidiel.

Ako uviedol web sport.pl, UEFA chce zaviesť 12-centimetrovú toleranciu pri postaveniach mimo hry kontrolovaných systémom VAR. V prípade, že IFAB tento plán schváli, nové pravidlo nadobudne účinnosť 1. júna tohto roka a ostrú premiéru zažije hneď počas ME 2020 (12. júna - 12. júla).

VAR v ostatných týždňoch vyvolal niekoľko vážnych kontroverzií, hlavne v španielskej Primera División a anglickej Premier League. V priebehu sobotňajšieho zápasu Norwich City - Tottenham Hotspur (2:2) strelil fínsky útočník domácich Teemu Pukki za normálnych okolností regulárny gól, no natiahol ruku príliš ďaleko od tela a podľa systému VAR tak skóroval v rozpore s pravidlami.

Práve v tomto býva v ostatnom čase "zakopaný pes". Z verdiktov VAR sa stala hra s minipixelmi, na ktorú v nedávnom období doplatili okrem Norwichu City aj Wolverhampton Wanderers, Manchester City, Real Madrid či FC Sevilla. Ešte v úvodnom kole tohtosezónnej edície Premier League pri víťazstve ManCity nad West Hamom United (5:0) zásah Raheema Sterlinga neplatil, pretože hráč sa nachádzal 2,4 centimetra v ofsajde. Pritom protokol IFAB vraví, že systém VAR by mal zasahovať iba v prípade jasných a zjavných chýb hlavných rozhodcov. O postavení mimo hry by tak nemalo rozhodovať vyčnievajúce rameno, koleno, kúsok kopačky. "Stačí, že máte trochu dlhší nos a môžete pre ofsajd zničiť akciu," poznamenal Čeferin.

Či má plán UEFA šancu na úspech, ukážu najbližšie týždne. Denník The Times totiž pred niekoľkými dňami napísal, že FIFA má vlastnú predstavu o zmene futbalových pravidiel, ktoré by sa malo vzťahovať na všetkých, nie iba 25 ligových súťaží, kde sa využíva systém VAR podľa protokolu IFAB. Projekt FIFA má údajne priniesť najväčší zásah do pravidiel určovania ofsajdovej pozície za ostatných 30 rokov. Ešte v roku 1990 sa zaviedlo, že v hre sa môže pokračovať, keď sa útočník nachádza na rovnakej úrovni ako obranca - predtým sa útočiaci hráč musel nachádzať za ním.