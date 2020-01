Talianske médiá majú jasno: Prestup Lobotku do Neapolu je na spadnutie!

Po približne desaťmesačnej prestávke si vo farbách talianskeho klubu SSC Neapol pravdepodobne opäť zahrá slovenský futbalista.

Prestup defenzívneho stredopoliara Stanislava Lobotku zo španielskej Celty Vigo do mužstva úradujúceho vicešampióna Serie A možno skompletizujú už v priebehu piatka. Ako referuje web denníka Gazzetta dello Sport, športový riaditeľ "partenopei" Cristiano Giuntoli sa počas dňa zastaví v tréningovom centre Neapolčanov v Castel Volturne, kde by mal so zástupcami hráča a Celty Vigo dotiahnuť posledné formality transferu.

Lobotka prišiel do galícijského tímu pred začiatkom sezóny 2017/2018 z dánskeho FC Nordsjaelland. Dvadsaťpäťročný rodák z Trenčína predtým hrával za miestny tím AS, sezónu 2013/2014 strávil na hosťovaní v B-mužstve holandského Ajaxu Amsterdam. Pod Vezuvom zanechal výraznú stopu ďalší Slovák a kapitán reprezentácie Marek Hamšík, ktorý vlani vo februári po takmer 12 rokoch prestúpil do ďalekej Číny.