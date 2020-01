Rodičovstvo si užívajú plnými dúškami: Najnovšie fotky Rytmusa a Jasminy so Sanelom vyrážajú dych

Nezabudnuteľné okamihy! Slovenský raper Patrik Rytmus Vrbovský (42) a jeho manželka Jasmina Alagič (30) si užívajú spoločné chvíle plnými dúškami.

Na Instagrame sa hrdí rodičia pochválili rozkošnými fotkami so svojím synom Sanelom. Prvé novoročné dni strávila šťastná rodinka pri mori a už na prvý pohľad je jasné, že si rodičovstvo užívajú. "Syn môj," napísal Rytmus k fotke, na ktorej svojho synčeka hrdo zdvíha nad hlavu.

V rovnakom momente zverejnila na Instagrame sladkú fotku aj mamička Jasmina, ktorá Sanela drží v naručí pri západe slnka. "Zauvjek ❤️ Navždy ❤️ Sanel," napísala k fotografii.

Manželia Patrik a Jasmina Vrbovskí patria k rodičom, ktorí si svoje rodinné súkromie strážia ako oko v hlave. Platí to aj o sociálnych sieťach, na ktorých zverejňujú fotky so svojím synom len zriedkavo a aj to len vo výnimočných okamihoch.

Rodičia prvýkrát držali svojho synčeka v náručí koncom júla. Sanel prišiel na svet v súkromnom bratislavskom sanatóriu, kam Jasmina dorazila len krátko pred pôrodom. Celý pôrod prebehol hladko a Rytmus sa s jeho najväčším šťastím okamžite podelil na Instagrame. Jasminu krátko po pôrode zahrnula najbližšia rodina, ktorá im priniesla prvé dary.