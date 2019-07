Za Rytmusom a Jasminou sa po pôrode ponáhľali ich sestry: Prvé darčeky pre malého Sanela

Manželia Jasmina (30) a Patrik (42) Vrbovskí sa od piatkového popoludnia tešia z ich prvého dieťaťa, synčeka Sanela.

Netradičné balkánske meno pre neho vybrala práve moderátorka, ktorá ho mala premyslené už od začiatku. Sanel prišiel na svet v súkromnom bratislavskom sanatóriu, kam Jasmina dorazila len niekoľko hodín pred plánovaným pôrodom. Raper pri nej zostal po celý čas a krátko po pôrode sa do nemocnice nahrnula aj najbližšia rodina, ktorá mamičku aj Sanela zasypala darčekmi.

Neopísateľnú radosť prežívali manželia uplynulý piatok, keď po prvý raz držali v náručí ich spoločného syna Sanela. Pôrod prebehol hladko v piatok popoludní, len pár hodín po tom, čo sa moderátorka dostavila do sanatória v sprievode Rytmusa. Ten šťastím bez seba okamžite zverejnil fotku priamo z pôrodnej sály so synom na rukách. Rovnakú radosť prežívala aj celá rodina. Do nemocnice prišli len niekoľko hodín po pôrode nielen Jas­minina sestra so synčekom, a obrovskou tortou urobenou z detských plienok, ale nechýbala ani Rytmusova sestra Veronika. Tá prišla z Trenčína, kde žije so svojím manželom a deťmi. Všetci pokope tak vítali na svete nového člena ich rodiny, ktorému priniesli všakovaké balóny v modrej farbe.

Jasno od začiatku

Jasmina sa netajila tým, že mala mená detí vybraté už pred mnohými rokmi. Ako priznala pre Nový Čas: „Vždy som mala vybraté meno aj pre chlapca, aj pre dievča. Keď som meno Sanel povedala Paťovi, prijal ho s obrovskou radosťou. Je to moje vytúžené meno už dlho,“ prezradila. Meno Sanel je balkánskeho pôvodu a v týchto krajinách sa teší veľkej obľube. Majiteľ tohto mena sa vyznačuje jasnou mysľou, zmyslom pre zodpovednosť, dobrým nosom na biznis, ale aj vážením si života. Domov a rodina pre neho znamenajú všetko.

Čo mu prinesie meno Sanel

