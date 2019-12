Vlhová vie, že má obrovské rezervy: V Lienzi bola po prvom kole nahnevaná

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si aj po sobote musí počkať na premiérové pódiové umiestnenie v obrovskom slalome v tejto sezóne Svetového pohára. V Lienzi jej opäť tesne ušlo, na piatej priečke zaostala za treťou Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou o jedenásť stotín sekundy. Doplnila postupnosť po šiestej a štvrtej pozícii z predchádzajúcich súťaží v Killingtone a Courcheveli, no radšej by pokračovala do najlepšej trojice.

Vlhovej nevyšla najmä prvá jazda, po ktorej sa už deviatym najlepším časom druhého kola nedokázala posunúť vo výsledkovej listine. "Od prvej brány som sa cítila strašne zle, celú jazdu som sa trápila, nevedela som chytiť môj rytmus. Robila som chyby, ktoré zvyčajne nerobím. Hneď som vedela, že to je zlé, snažila som sa to zmeniť na trati, ale nešlo mi to. V druhom kole som sa snažila ísť naplno, dať si pozor na určité pasáže trate. Hneď po štarte som spravila chybu, spodnú časť som išla fajn," zhodnotila Vlhová v cieli sobotného boja s viditeľnosťou: "Príliš sme nevideli pod nohy a bolo to trošku rozbité. Keď sa človek pozrie na svah, vidí, ale my potrebujeme vidieť, čo je pod nohami. Nič to nemení, takéto boli podmienky. Rozstupy od pódia boli minimálne, ale žiaľ, taký je šport."

Lyžiarky od tretej priečky boli "nasekané". Medzi tretiu Liensbergerovú a piatu Vlhová sa ešte vtesnala Talianka Federica Brignoneová a ani na ďalších miestach v elitnej desiatke neboli také rozdiely, aký utvorila víťazná Mikaela Shiffrinová. Američanka triumfovala suverénne, no v technicky najnáročnejšej alpskej disciplína prvýkrát v sezóne. Vo štvrtej súťaži sa stala štvrtou víťazkou po Alice Robinsonovej z Nového Zélandu a Taliankach Marte Bassinovej a Federice Brignoneovej.

"Možno je lepšie, že sa to mení a konkurencia je väčšia. Nie ako v slalome, kde je stále jedna víťazka. Je to zábavnejšie pre nás aj pre divákov. Je to tiež motivácia, úprimne však viem, že mám obrovské, ale že naozaj obrovské rezervy. Po prvom kole ma to strašne hnevalo, lebo viem, na čo mám," zdôraznila 24-ročná Slovenka, ktorá potrebovala medzi kolami trocha času na predýchanie: "Musela som sa v prvom rade upokojiť, lebo som bola veľmi nahnevaná sama na seba. Trošku mi to trvalo, ale keď sa upokojím, potom to už je v pohode."

V nedeľu (10.00/13.00 h) je na programe slalom a slovenská reprezentantka bude mať miernu výhodu vďaka tomu, že trať druhého kola stavia jej kouč Livio Magoni. Niekoľko tréningových jázd absolvovala ešte v sobotu. "Už sme sa o tom bavili, aj som to trénovala. Dúfam, že mi to prinesie šťastie. Nie je to psychologická výhoda, ale človek to vie natrénovať. Na tréningu a v súťaži to môže byť odlišné, rozhoduje aj podložka. Myslím si, že počasie a podmienky budú podobné," dodala Vlhová s vierou, že na druhý deň ju podrží aj problematická holenná kosť: "Nohu cítim, dnes mi to moc nepomohlo, no je to lepšie. Uvidíme, ako to bude k večeru."