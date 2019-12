Vlhová nedokázala zlepšiť svoj výkon: Opäť skončila mimo pódiového umiestnenia

Slovenka Petra Vlhová skončila piata v obrovskom slalome v rámci Svetového pohára alpských lyžiarok v rakúskom Lienzi.

V poslednom "obráku" tohto kalendárneho roka 24-ročná Liptáčka zaostala o takmer 2 sekundy za víťaznou Američankou Mikaelou Shiffrinovou, ale iba o 11 stotín sekundy za Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou, ktorá skončila tretia.

Úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne Vlhová deviatou najlepšou jazdou v druhom kole potvrdila piatu priečku z prvého kola a nevylepšila svoje tohtosezónne maximum v obrovskom slalome - štvrté miesto z polovice decembra z francúzskeho Courchevelu. Predtým v závere októbra bola v rakúskom Söldene štrnásta a koncom novembra v americkom Killingtone šiesta. Práve presne pred rokom v inom rakúskom stredisku Semmeringu slávila svoj prvý triumf v najtechnickejšej disciplíne na svahoch Svetového pohára v kariére.

"Spodnú časť trate druhého kola som mala dobrú. Som spokojnejšia s druhou jazdou ako s tou prvou, ale zase mi o trochu ušlo pódium. Išla som naplno, nemala som čo stratiť. Postupne to ide a približujem sa k pódiu. Najťažšie na tejto trati bolo svetlo. Nič sme nevideli pod nohami, tiež to bolo dosť rozbité, ale podmienky sme mali všetky rovnaké. Snažila som sa dávať pozor na chyby, na ktoré ma upozornil tréner Livio Magoni pred štartom druhého kola. Ušlo mi to o pár stotín, ale taký je šport. Budem ´makať´ ďalej, aby mi to nabudúce vyšlo na pódium," uviedla Petra Vlhová po 2. kole pre RTVS.

Fenomenálna Shiffrinová sa vrátila na víťaznú cestu po šokujúcom výsledku z francúzskeho Courchevelu, kde skončila v obrovskom slalome až sedemnásta. Dvadsaťštyriročná Američanka si zapísala 63. triumf v pretekoch Svetového pohára, jedenásty v obrovskom slalome a tretí v tejto sezóne po víťazných slalomoch v Levi a Killingtone. Obhajkyňa veľkého glóbusu Shiffrinová je suverénne na čele Svetového pohára so ziskom 646 bodov, Vlhovej patrí tretia priečka s 338 bodmi. V hodnotení obrovského slalomu sa Slovenka posunula zo siedmeho na šieste miesto, líderkou je znova Shiffrinová.

Tirolská dedinka Lienz je tradičným dejiskom Svetového pohára žien v alpskom lyžovaní. Preteky v obrovskom slalome a slalome sa tam konajú pravidelne každé dva roky, keďže si organizátorskú taktovku pravidelne odovzdáva s iným rakúskym strediskom Semmering. Aktuálne skončený obrovský slalom na zradnom Schlossbergu ovplyvnilo

množstvo nepriaznivých faktorov. Jazdilo sa na nerytmickej trati s viacerými terénnymi vlnami a striedaním slnečných a tmavých častí, čo najmä v prvom kole sťažovalo pretekárkam viditeľnosť. Na agresívnom, tzv. jarnom snehu aktérky robili pomerne veľa chýb, najmä v nájazde do bránok, ktoré sa nachádzali za ich horizontom a poriadne na ne nevideli.

Ani Vlhová sa v prvom kole nevyhla viacerým chybám a podľa vlastných slov od prvých bránok nechytila správny rytmus. V cieli to stačilo na piatu priečku s odstupom 1,37 s za americkou líderkou Mikaelou Shiffrinovou. Za treťou v priebežnom poradí Taliankou Federicou Brignoneovou zaostávala o 63 stotín. "Vôbec nie som spokojná a v druhom kole to musí byť lepšie," uviedla Vlhová pre RTVS. Druhé kolo bolo "zatvorenejšie" ako to prvé, čo malo Vlhovej vyhovovať. Opäť však urobila drobné chyby a jej strata na vtedajšiu líderku Katharinu Liensbergerovú postupne narástla až na 55 stotín. V cieľovom svahu Slovenka zrýchlila a v cieli sa s mankom 11 stotín zaradila na priebežné druhé miesto. Napokon ju predstihli ešte tri najlepšie pretekárky po 1. kole a skončila piata.

Ženský obrovský slalom je v sezóne 2019/2020 mimoriadne vyrovnaný. Doteraz odjazdené štyri preteky mali štyri rôzne víťazky - Novozélanďanku Alice Robinsonovú, Talianku Martu Bassinovú a Federicu Brignoneovú a teraz Shiffrinovú. Vlhová sa zatiaľ ani raz nedostala na pódium pre tri najlepšie.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2019/2020 - Lienz (Rak.) - sobota:

Obrovský slalom žien (1. + 2. kolo):

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 2:07,31 min (1:01,27 + 1:06,04), 2. Marta Bassinová (Tal.) +1,36 s, 3. Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,82, 4. Federica Brignoneová (Tal.) +1,90, 5. Petra Vlhová (SR) +1,93, 6. Mina Fürst Holtmannová (Nór.) +2,07