Princezná Beatrice porušila na Vianoce kráľovskú tradíciu: Ďalšia rebelka po vojvodkyni Meghan?!

Princezná Beatrice sa ako každý rok pridala k ďalším členom kráľovskej rodiny, vrátane vojvodkyne Kate, princa Georgea a princeznej Charlotte, ktorí išli na tradičnú vianočnú omšu. Pozornosť však vzbudil fakt, že nebola sama.

Princezná vyzerala šťastne, keď mávala fanúšikom čakajúcim pri kostole počas toho, ako šla na každoročnú vianočnú omšu dňa 25. decembra. Kráľovnina vnučka vošla do Kostola sv. Márie Magdalény v Sandrighame spolu s princom Williamom, vojvodkyňou Kate, ich deťmi, princom Georgom, princeznou Charlotte a princom Louisom. Ako informuje portál Mirror, na omšu šiel aj princ Charles, princezná Anne a ďalší rodinní príslušníci. No a popri tom Beatrice porušila kráľovskú tradíciu.

Sprevádzal ju totiž jej snúbenec, taliansky podnikateľ Edoardo Mapelli Mozzi, a to aj napriek tomu, že zatiaľ nie je príslušníkom kráľovskej rodiny. Na sviatočnú omšu v Sandrighame sú zvyčajne pozvaní iba členovia rodiny, ich partneri sa môžu pridať až po sobáši. No princ Harry porušil túto tradíciu už v roku 2017, keď pozval svoju nastávajúcu manželku Meghan Markle na slávnosť. Tým vydlaždil chodníček princeznej Beatrice, aby urobila to isté s Edom.

Meghan oslávila Vianoce s príslušníkmi kráľovskej rodiny už v roku 2017, keďže jej rodina bola v ďalekej Amerike. Hoci tým porušili protokol, odborníci na vzťah s verejnosťou tvrdia, že to bolo potrebné. Kate Middleton a Mike Tindall museli čakať až kým budú mať na prstenníkoch prstene z welšského zlata predtým, ako mohli ochutnať kráľovského moriaka.