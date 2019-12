Ďalší masívny útok v Iraku: Na vojenskú základňu bolo vypálených 30 rakiet

Život jedného civilistu, dodávateľa americkej armády, ako aj viacerých zranených príslušníkov irackých a amerických síl si vyžiadal piatkový raketový útok na vojenskú základňu K1 nachádzajúcu sa neďaleko severoirackého mesta Kirkúk.

Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na amerických predstaviteľov. Na základňu, v ktorej sídlia príslušníci irackých aj amerických zložiek, bolo podľa predstaviteľov Spojených štátov vypálených 30 rakiet.

Rakety zasiahli sklady amerických síl na základni K1, citovala bezpečnostné zdroje spravodajská stránka Sumaria News. Bezpečnostné zložky objavili vo vnútri opusteného vozidla v blízkosti základne odpaľovaciu rampu, odkiaľ boli rakety typu kaťuša odpálené. K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil.

V danej oblasti sú aktívni militanti extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), pripomenula agentúra Reuters. V decembri 2017 Irak vyhlásil, že jeho územie bolo od IS oslobodené. Odvtedy však príslušníci IS podnikli v rôznych častiach krajiny viacero útokov zameraných proti bezpečnostným silám a civilistom.