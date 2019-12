Mladík spôsobil v lietadle poriadny rozruch: Návrh, ktorý dal staršej dáme, roztápa srdcia

Zriedkavý a dojímavý príbeh zároveň. Presne taký prívlastok si zaslúži gesto Jacka Littlejohna, ktoré v lietadle spoločnosti Virgin Atlantic smerujúcom z New Yorku do Londýna neostalo nepovšimnuté. Informuje o ňom zahraničný portál News18.

Do lietadla nastúpila 88-ročná Violet Allison, ktorá si za účelom návštevy svojej dcéry zvolila najlacnejší spôsob leteckej dopravy, tzv. Economy class. Vtedy nemala tušenie, že jej cesta bude nezabudnuteľná.

Jack totiž ponúkol Violet, bývalej zdravotnej sestre v Amerike a Veľkej Británii, svoje miesto v biznis triede. Tá spočiatku neverila vlastným ušiam. "Žartujete?" zahapkala. Nakoniec súhlasila, a tak ju Jack odprevadil na miesto, pomohol jej s batožinou a čo je chvályhodné, nebažil po žiadnej pozornosti spolucestujúcich. Počas cesty žena žiarila radosťou.

Obrázok dvojice zverejnila na Facebooku a priznala, že už zažila čokoľvek, avšak túto situáciu považuje za jej najobľúbenejšiu. Z jej príspevku sa zistilo, že Jack cestoval so svojou matkou a súrodencami z charitatívnej udalosti the World’s Biggest Sleep Out konajúcej sa na Times Square. Jej cieľom bolo odstránenie bezdomovstva.

Navyše od Johna zistila, že nie je spokojný s rozdelením sedadiel v lietadle, nakoľko miesta vo vyšších triedach sú omnoho drahšie, z čoho usudzuje, že len podnikateľ si môže dovoliť sedieť v biznis triede.