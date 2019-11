Muž zverejnil fotku sprchovacieho kúta: Roztopíte sa, keď zistíte, čo sa za ňou skrýva

Je jeden z tých, ktorí vedia oceniť prácu ženy, aj keď je "len" na materskej dovolenke.

Zack Williams z USA zverejnil na Facebooku fotku sprchovacieho kúta spolu s obsiahlym textom. Možno netušil, že jeho príspevok sa stane virálom, no zaujal ľudí svojou úprimnosťou a ľudskosťou.

"Po 12-hodinovej šichte som včera večer prišiel domov. Vstúpil som do kúpeľne, aby som sa umyl a všimol som si na nezvyčajnom mieste kočík mojej dcéry. Spýtal som sa mojej manželky, čo tam robí. Povedala, že uložila dcérku do kočíka v kúpeľni, kým sa sprchovala.

Dnes ráno som sa vrátil z posilky a zapol som sprchu. Otočil som sa k dverám a uvidel, kde presne moja žena utrela paru zo skla, aby mohla vidieť naše dievčatko v kočíku. Iba som tam tak sedel, hľadel na sklo a usmieval sa. Predstavoval som si to, akoby som tam bol vtedy s nimi v miestnosti.

Je to až šialené, ako si vďaka takým drobnostiam moju manželku vážim viac a viac. Sú to malé obete, ktoré moja žena robí pre našu rodinu a za normálnych okolností by zostali nepovšimnuté. Od starostlivosti o našu dcéru 24/7, po starostlivosť o mňa, varenie, upratovanie, starostlivosť o zvieratá či o seba (och áno, na to nie je čas).

Pracujem ťažko. Robím dlhých 10 až 12 hodín, som unavený, mám stresujúce dni. Jediné, o čo sa musí postarať moja žena, je naše dieťa. Lenže celý deň je doma, stará sa o domácnosť, varí, upratuje, perie. To zahmlené sklo v kúpeľni pre mňa veľa znamená. Vyjadruje, že moja žena sa nemôže ani sprchovať bez toho, aby sa nestarala o niekoho iného. Nemá ani chvíľu pre seba na relax.

Pre niekoho môže ísť len o kúsok zahmleného skla, no pre mňa to znamená oveľa viac. Sú to malé veci, ktoré nezostanú bez povšimnutia. Sú to malé veci, ktoré mi pripomínajú, aká skvelá je moja žena. Sú to malé veci, vďaka ktorým sa opätovne do nej zamilujem. Ďakujem ti za to, že si taká úžasná žena. Milujem ťa, moja kráľovná."

Krásne! Každá žena - matka by chcela mať muža, ktorý ocení jej prácu, aj keď je doma, no nie?