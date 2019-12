Deti prezradili, čo si želajú pod stromčekom: Ježiško, po tomto túžime

Vianoce sú predo dvermi a všetky detičky sa nesmierne tešia na stromček obsypaný darčekmi. Ratolesti z celého Slovenska Novému Času prezradili, čo si najviac prajú, aby im Ježiško priniesol.

Alex (5), Lučenec: Maxikolobežka

Veľmi by som si želal poriadne veľkú kolobežku, aby som s ňou mohol jazdiť, kde by som len chcel. Ešte by som si prial aj pištoľ a spoločenské hry, ktoré by som sa hral s bračekom.

Viktória (8), Nové Zámky: Bábika a monopoly

Už sa neviem dočkať, kedy si nájdem pod stromčekom darčeky. Keďže som celý rok poslúchala, aj som sa dobre učila, dúfam, že tam naozaj niečo nájdem. Veľmi si želám Lol bábiku a monopoly. To je asi také moje najväčšie prianie.

David (4), Rapovce: Kniha a autodráha Otvoriť galériu David, Rapovce Zdroj: sk

Pod stromčekom by som si chcel nájsť novú knižku, ale aj autodráhu. Želám si aj hasičskú lego stanicu, pretože keď vyrastiem, chcem byť hasičom.

Rado (9), Košice: Prajem si veľkú pušku a zdravie pre dedka Otvoriť galériu Rado, Košice Zdroj: sk Na Vianoce si od Ježiška želám veľkú „nerf gun“. Je to puška, ktorá vie rýchlo strieľať plastové náboje s gumenou koncovkou. Rád by som ju dostal, lebo sa mi páči a môžem si tým cvičiť mušku, ale aj naháňať staršieho brata, keď ma nahnevá. Najviac si však pod stromček želám zdravie pre môjho dedka.

Karinka (3), Lučenec: Šatôčky a klavír s mikrofónom

Potešila by som sa novým šatočkám, pretože sa veľmi rada pekne obliekam. Veľmi si však prajem aj bábiku Baby Annabell, knižku Frozen a klavír s mikrofónom, aby som mohla zaspievať svojej maminke.

Nicolas (6), Radzovce: Policajná pištoľ Otvoriť galériu Nicolas, Radzovce Zdroj: db Keďže som už od rodičov dostal takýto policajný výstroj, chcel by som k nemu aj pravú policajnú pištoľ. Rád budem, keď dostanem od Ježiška aj tablet, ps4 a spoločenské hry.

Vikinka (3), Lučenec: Klavír a žehlička Otvoriť galériu Vikinka, Lučenec Zdroj: mf V škôlke veľa spievame a pani učiteľka Kamilka nám hrá na klavíri, preto by som si aj ja veľmi želala klavír. Potešila by som sa aj knižke, legu a žehličke, aby som mohla mamičke pomáhať.

Riško (10), Šamorín: Kopačky a play station

Hrám futbal, tak by som najviac chcel kopačky, ale aj hru do PlayStation, tenisky a „nerf gun“ pištoľ.

Linduška (3,5), Šamorín: Šaty a bábika

Chcela by som byť princezná, tak najviac by som si priala princeznovské šaty, detské líčenie, bábiku, lak na nechty, pexeso a puzzle.