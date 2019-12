Prekvapivý koniec v Jojke po pätnástich rokoch: Odišla Kmotríkova pre nezhody s kolegami?

Odišla z práce! Známa tvár z televízie Joj Adriana Kmotríková (49) si toho preskákala viac ako dosť.

Blondínku totiž potrápilo najmä podlomené zdravie, keď najprv prekonala nádor na mozgu a následne sa pasovala aj s nádorom na maternici. Vždy sa však vracala do milovanej práce, odkiaľ svojim fanúšikom a divákom prinášala najnovšie správy z diania na Slovensku, no i vo svete. Podľa informácií Nového Času je však už toto minulosťou a Kmotríková dala po pätnástich rokoch televízii Joj zbohom.

Adriana neodmysliteľne patrila k tváram televízie Joj, kde sa zapísala ako zdatná spravodajkyňa. V júni 2015 však prišiel šok, keď blondínka počas moderovania správ v priamom prenose skolabovala, čím vystrašila nielen svojich najbližších, ale aj kolegov. Potom prišiel ťažký dvojročný boj, počas ktorého sa pasovala nielen s nádorom na mozgu, ale následne na to aj s nádorom na maternici. I keď počas liečby svoje miesto za moderátorskou stoličkou na chvíľku opustila hneď dvakrát, vždy sa tam vrátila a zdalo sa, že v boji proti chorobám ju posilňuje najmä milovaná práca. Novému Času sa však podarilo zistiť, že Kmotríková sa už z televíznych kamier Jojky usmievať nebude a svoje pôsobenie na Kolibe ukončila. „Moderátorka Adriana Kmotríková sa rozhodla po pätnástich rokoch ukončiť spoluprácu s televíziou Joj na vlastnú žiadosť,“ potvrdila nám informáciu hovorkyňa televízie Lucia Kulihová.

Pravdou však je, že Adriana si preskákala hneď dve náročné obdobia a nie je vylúčené, že práve naštrbené zdravie stojí za jej rozhodnutím aj teraz. Ozvali sa však aj hlasy, ktoré tvrdia, že za jej konaním by mohla stáť zlá atmosféra za múrmi televízie, podľa ktorej prišlo medzi moderátorkou a kolegami k nezhodám, čo viedlo k dusnému pracovnému prostrediu. Isté však je, že Kmotríková dala televízii Joj zbohom a čo bude robiť ďalej, je otázne. Nový Čas sa na blondínku obrátil s otázkami, no tá do uzávierky neodpovedala.

Jún 2015

- Adriana skolabovala v priamom prenose pri moderovaní správ.

Júl 2015

- Moderátorka podstúpila operáciu mozgu, pri ktorej jej vybrali nádor.

Október 2015

- Blondínka sa vrátila do práce.

Október 2017

- Po kontrole v onkologickom ústave skončila znova v nemocnici.

Október 2017

- Spravodajkyňa znova bojuje s nádorom, tentoraz na maternici.

- Prepustili ju do domácej liečby.

Decembra 2017

- Opätovný návrat na televízne obrazovky.

December 2019

- Kmotríková dala v televízii po pätnástich rokoch výpoveď.