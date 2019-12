Trnku rieši polícia za ukrývanie Gorily: Schytá ďalšie obvinenia?

Problémy z každej strany. Po tom, čo polícia obvinila bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku (55) za to, že u seba ukrýval Gorilu, čím zneužil svoje právomoci, sa verejnosť začala pýtať na ďalšie podozrenia, ktoré vyplývajú z nahrávok.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

S Marianom Kočnerom (56) na zázname napríklad rozoberá kupovanie poslancov či vydieranie šéfa Penty. Môžu Trnkovi pribudnúť na triko ďalšie obvinenia?

Gorilu ukrýval v trezore Otvoriť galériu Kočner na súde v kauze zmenky. Zdroj: han Trnku obvinili v stredu a hrozí mu v prípade dokázania viny 3 až 8 rokov za mrežami. Problémom je, že Kočner u neho podľa nahrávky nechal zvukový záznam Gorily, na ktorý zabudol. NAKA tak tvrdí, že Trnka namiesto toho, aby prípad vyšetroval, tak ho ukrýval a chránil hlavných aktérov. Skutku sa mal dopustiť v rokoch 2007 až 2014, keď nahrávku neodovzdal polícii a Kočnerovi a sebe chcel zadovážiť majetkový prospech.

Vydieranie nahrávkou Otvoriť galériu Šéf Penty Jaroslav Haščák je hlavnou postavou celého spisu, jeho pravosť však už roky odmieta. Zdroj: anc V nahrávke sa Kočner sťažuje, že Trnka chcel Gorilou vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka, za čo Kočner prišiel o milión eur. Ten totiž mal Haščákovi pri predaji Gorily sľúbiť, že iné záznamy už neexistujú. Zabudol však na ten u Trnku v kancelárii kam ho ukryl. „Ale ja som prišiel o milión eur. A som zvedavý, kto mi ho nahradí, ten milión eur,“ sťažoval sa Kočner. Haščák odmieta akékoľvek vydieranie, čo vypovedal aj pred vyšetrovateľom, takže polícia nemá poškodeného.

Kupovanie poslancov

Polícia nedávno obnovila aj vyšetrovanie v prípade kupovania poslancov z čias vlády Ivety Radičovej. Vtedy vzniklo podozrenie, že za Trnku pri voľbe generálneho prokurátora hlasovali poslanci koalície za finančný prospech. Obvinený nie je nikto. Na nahrávke kupovanie Kočner otvorene priznáva. „Prečo ste išli vydierať toho Haščáka? Čo si od toho očakával, čo si od toho chcel? Do p..e, vieš, že je to môj kamarát. Vieš k…a, že je to človek, ktorý okrem iného pomáhal do p..e a kupoval poslancov, keď si sa mal stať generálnym prokurátorom,“ hovoril Kočner. Haščák kupovanie poslancov poprel.

Neoznámenie trestnej činnosti

V ďalšej nahrávke sa s Trnkom rozpráva exminister financií Ján Počiatek. V kancelárii šéfa prokurátorov preberajú aj kšeft s emisiami, o ktorom v tom čase ešte verejnosť nevedela. Podľa Denníka N to bolo tri mesiace pred zverejnením škandálu. „Ten Slota neuveriteľne zarobil. Vymyslel si nový kšeft, ktorý nikto nepoznal, a to je predaj emisných kvót,“ hovorí Počiatek. „Ten k…t sa s tým už nej…al, zobral motorovú pílu, to už bolo jedno, či to bolo draho alebo lacno, ale predal to. Dve miliardy má. Ešte aj Fica oholil do p…i, lebo nedal mu z toho polku, ale nejak inak ho domotal, úplný král,“ pokračuje Počiatek. Trnka sa na tom iba nahlas smial.

Zneužitie právomoci Otvoriť galériu Ján Počiatek, bývalý minister financií Zdroj: anc Počiatek podľa nahrávky prišiel za Trnkom, aby získal pomoc v kauze Tipos a Lemikom. Ide o súdny spor za 67 miliónov eur, ktoré malo Slovensko zaplatiť schránkovej firme na Cypre. Počiatek bol podozrivý, že mu nešlo o štátny záujem, ale konal v prospech súkromnej firmy. Tento rok súd potvrdil, že štát nemusel v roku 2009 Lemikonu vyplatiť stámilióny korún a štátna Tipos sa o peniaze súdi. Počiatek od Trnku požadoval pomoc a to, aby sa postavil za jeho verziu, prečo pohľadávku museli zaplatiť.