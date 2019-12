Pokračuje proces v prípade falošného lekára v zariadení Iris: Dostavilo sa osem svedkov

Pred samosudcom Okresného súdu Bratislava I v utorok pokračuje hlavné pojednávanie v kauze zariadenia pre seniorov Iris, kde figuruje obžalovaný Ivan B. a Vanessa P.

Falošného lekára Ivana B. eskortovali z väzby a Vanessu P., ktorá je stíhaná na slobode, zastupuje jej obhajca. Na proces sa v utorok dostavilo osem svedkov a jeden z poškodených. Ako prvý vypovedal bývalý programátor zariadenia, ktorého obžalovaný oslovil, že môže byť riaditeľom zariadenia Iris. Tým sa aj stal v marci 2018. Svedok vyhlásil, že napriek tomu, že Ivan B. pôsobil ako seriózna osoba, tak začal spolupracovať s kriminálnou políciou. "Riaditeľom som bol dva týždne a nemohol som vedieť o fungovaní organizácie, povedal tento svedok. Pojednávať sa malo v prípade aj v druhej polovici novembra, proces však odročili.

Na prvom pojednávaní v októbri Ivan B. vyhlásil, že je v plnom rozsahu nevinný a že je to pomsta voči nemu. Opakovane deklaroval, že neordinoval lieky, nikdy nezavádzal klientom kanylu a ak lieky podával, tak len tie, ktoré boli predpísané. Poukázal na to, že po nástupe istej skupiny zamestnancov do zariadenia mali klientom začať miznúť veci, peniaze, chýbať lieky či hygienické potreby. Ivan B. tvrdí, že títo zamestnanci mali uspávať pacientov a podávať im lieky na upokojenie.

Potvrdil, že má HIV vírus, avšak lieči sa a 15 rokov berie pravidelne lieky. "Nie som infekčný," vyhlásil. Falošná zdravotná sestra, 18-ročná Vanessa P. z okresu Malacky, taktiež obžalovaná v tejto kauze, urobila 17. októbra pred samosudcom OS Bratislava I vyhlásenie o vine, a teda priznala vinu. Následne pred súdom uviedla, že o podávaní liekov rozhodoval Ivan B. a videla ho aj zavádzať kanylu.

Taktiež, že do zariadenia vodil osoby, ktoré tam neboli zamestnané, ani hospitalizované. Priznala tiež, že v zariadení užívali drogy a konzumovali alkohol, a to ona, Ivan B. i ďalšie osoby. Príbuzní klientov uviedli, že všetci si mysleli, že Ivan B. je doktor, lebo tak vystupoval a aj ho tak všetci v zariadení oslovovali. Niektorí uviedli, že ich rodinní príbuzní boli priväzovaní, aby nechodili po zariadení a že boli aj bití. Ivan B. mal zároveň kontaktovať osoby s cieľom sexuálneho styku za finančnú odmenu. Stretávať sa s nimi mal v priestoroch organizácie Iris. Poškodeným mal zatajiť, že má potvrdenú infekciu vírusom HIV.