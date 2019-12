Moderátor Zápala znova skončil v nemocnici: Markizákovi sa vrátili vážne zdravotné problémy!

Opäť je na nemocničnom lôžku! Spravodajca a známa tvár televízie Markíza Jaro Zápala (54) na tom nie je zdravotne dobre.

Znova ho totiž potrápili problémy s cystou pod miechou, ktoré ho už v minulosti priviedli za brány nemocnice, o čom informoval exkluzívne Nový Čas. Ako sa však zdá, ukrutné bolesti sa znova vrátili a Jaro sa ocitol v rovnakom špitáli, kde už ležal na začiatku novembra desať dní!

Nevie sa z toho dostať! Aj tak by sa dala opísať momentálna situácia spravodajcu Jaroslava Zápalu, ktorý je dlhoročnou tvárou televízie Markíza. Napriek tomu, že moderátor je veľkým profesionálom a od milovanej práce ho odvedie len máločo, znova ho potrápilo zdravie. Problémy s cystou pod miechou, ktoré sa snažil prekonať ešte na začiatku novembra, sa totiž zrejme vrátili a Jaro je opäť pod dohľadom lekárov.

„Áno, znova som v nemocnici, nechce sa mi však o tom veľmi rozprávať,“ povedal Novému Času Jaro, ktorý je zo svojej situácie zúfalý. „Zase som mal strašné bolesti a už mi robia podrobné vyšetrenia, čo všetko to mohlo spôsobiť a znova naštartovať. Ešte je predčasné hovoriť nejaké závery alebo povedať, čo presne to je,“ dodal Zápala. Ten nám tiež vysvetlil, že ešte donedávna si myslel, že jeho stav sa zlepšuje, no opak je pravdou.

„Predtým to bolo, že mi našli cystu pod miechou, ale tá v podstate akoby bola na ústupe, teda také boli posledné výsledky. Ale zase sa mi zvýšili zápalové parametre a aby zistili z čoho to je, robia všetky možné vyšetrenia, takže neviem,“ dodal na záver moderátor.

Ochotní kolegovia

Scenár z minulosti sa opakuje a Zápala len čaká na výsledky a prognózy lekárov. Na jeho moderátorskej stoličke sa teda opäť ocitnú jeho kolegovia Viktor Vincze a Patrik Švajda, ktorí už pred mesiacom za Zápalu zaskakovali. Samotný Vincze musel dokonca zrušiť divadelné predstavenie, ktoré hrá aj s manželkou Adelou a najbližšie sa mali predviesť v Brezne.

„Včera večer sme operatívne museli riešiť, že jeden z mojich kolegov v Televíznych novinách má vážnu zdravotnú indispozíciu, takže operatívne ma stiahli do práce a dnes budem vysielať ja,“ ospravedlnili sa fanúšikom Viktor s Adelou. Už v minulosti tak kolegom Zápala ďakoval, keďže bol pred mesiacom v rovnakej situácii. „Kolegovia za mňa potiahli v práci, za čo som im vďačný,“ odkázal začiatkom novembra do Záhorskej Bystrice Jaro, a vďačný bol aj lekárom, ktorí sa o neho príkladne starali.

„Našťastie som bol v rukách odborníkov na Neurologickej klinike na Kramároch. Chcel by som teda aj touto cestou poďakovať celému lekárskemu tímu, primárovi a prednostovi,“ napísal pred časom Zápala, ktorý môže byť vďačný, že rovnaký tím lekárov sa o neho zrejme stará aj teraz.