Markizák Švajda sa svojej vášne nemieni vzdať: Tvrdý boj o revír za viac ako 52-tisíc €

Je ako na tŕňoch! Moderátor Patrik Švajda (47) je nielen tvárou Televíznych novín na Markíze, ale aj zanieteným poľovníkom.

Svojmu hobby sa venuje už dlhé roky, kosa však narazila na kameň. Jeho milovaný poľovný revír Kozelník v Štiavnických vrchoch, kde pôsobil osemnásť rokov, totiž išiel do verejnej súťaže, do ktorej sa, samozrejme, zapojili aj iní záujemcovia. Výsledok konkurzu dopadol nečakane remízou a Švajda ostal v šachu. Novému Času však prezradil, že je odhodlaný o svoj revír bojovať.

Patrik Švajda je široko-ďaleko najznámejším slovenským poľovníkom a tejto záľube sa venuje aj jeho syn Patrik. Moderátor má však teraz hlavu v smútku. Ako informoval týždenník Plus 7 dní, zmluva na poľovný revír Kozelník v Štiavnických vrchoch mu totiž pred niekoľkými mesiacmi vypršala a išiel do verejnej súťaže, ktorú vyhlásil štátny podnik Lesy Slovenskej republiky.

Mohli sa teda uchádzať aj iní záujemcovia. Vo finále však spoločnosť Kríž, v ktorej Švajda pôsobí, a konkurenčné Podhradie dostali rovnaký počet bodov. „Na Lesoch nám povedali, že je to remíza a že ak niekto z nás stiahne žiadosť, vtedy to môžu vyhodnotiť. Ale nedohodne sa ani jedna, ani druhá strana, to je logické,“ prezradil Novému Času Švajda, ktorý sa revíru nemieni len tak vzdať.

A to doslova za žiadnu cenu. „Postup by mal byť taký, že Lesy vyhlásia súťaž nanovo s tým, že cena za revír bude navýšená o tridsať percent. Tak nerozumiem tomu, prečo sa veci ešte nepohli ďalej,“ krúti hlavou moderátor, ktorý je odhodlaný znovu zabojovať.

„Osobné stretnutie sa uskutočnilo dňa 14. 11. 2019 v budove generálneho riaditeľstva. Prítomný z dvoch spoločností bol len štatutár PS Kríž. PS Podhradie sa neskôr ospravedlnilo z neúčasti na stretnutí z dôvodu prevzatia doporučenej pozvánky až 15. 11. 2019. Následne bol dňa 21. 11. 2019 doručený na riaditeľstvo list PS Kríž, kde je uvedené, že nedošlo k dohode s PS Podhradie. PR Kozelník bude teda zaradený opakovane do ponuky na odpredaj odstrelu s tým, že zmluvná cena sa navýši o 30 percent,“ povedal Novému Času vedúci odboru komunikácie Lesov Slovenskej republiky Pavel Machava. Konkretizoval, že revír má rozlohu 4 024 hektárov a jeho pôvodná cena je 52 393 eur.