Hviezda Oteckov Karina Qayumová útočí na medaily: Talent na suchu aj vo vode

Boduje! Krásna a exotická hviezdička markizáckeho seriálu Oteckovia Karina Qayumová (13) je nielen úspešnou herečkou, ale aj vášnivou športovkyňou. To, že sa od svojho útleho detstva venuje plávaniu, ukázala na nedávnych zimných majstrovstvách Slovenska, kde útočila na medaily!

Qayumovej milú a bezprostrednú tínedžerku Ninu si diváci seriálových Oteckov hneď obľúbili. Málokto však vedel, že mladá dievčina je už pár rokov aj zanietenou plavkyňou. Z bazénov počas šiestich rokov pretekania „vylovila“ desiatky cenných kovov.

Najnovšie si so svojimi rovesníčkami zmerala sily na zimných majstrovstvách Slovenskej republiky starších žiakov, kde skončila piata. „Na to, koľko som túto sezónu vymeškala nielen z tréningov, ale aj z pretekov, som so sebou a so svojimi výsledkami nadpriemerne spokojná. Ďakujem vám všetkým,“ vyznala sa na sociálnej sieti Karina, ktorú na podujatie prišiel podporiť aj jej kamarát a herecký kolega z Oteckov Maroš Baňas.