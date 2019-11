Markizák Jaroslav Zápala sa vytratil z obrazoviek: Náhly kolaps na pľaci!

Bolesti ho priviedli na lôžko! Markizácky moderátor Jaro Zápala (54) to v poslednom čase nemá ružové. Spravodajcu, ktorý divákom prináša novinky z celého sveta, totiž nedávno prepadlo neopísateľné utrpenie spôsobené zdravotnými ťažkosťami.

Ako sa podarilo zistiť Novému Času, markizák skolaboval pod ťarchou obrovských bolestí priamo na pľaci a ihneď musel byť prevezený do nemocnice. Po okamžitých vyšetreniach na pohotovosti však nakoniec musel zostať za múrmi špitálu. Tam skončil s nálezom na mieche! Zápala je stálicou televízie Markíza a ako pravý profesionál sa vždy snaží o to, aby svoju prácu odviedol na jednotku. Jeho úsilie však nedávno zmarili zdravotné komplikácie, pre ktoré sa ocitol na pohotovosti, odkiaľ putoval priamo na nemocničné lôžko Neurologickej kliniky na Kramároch. Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na samotného Jara. Tomu síce do reči veľmi nebolo, ale nakoniec nám prezradil, čo ho trápi.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Jeden víkend, keď sa to začalo diať, som vyslovene pretrpel. Bol som dvakrát na pohotovosti a nakoniec som si musel volať záchranku, lebo som sa nevedel pohnúť. Vtedy počas vysielania to bolo traumatické, dokonca som ani nedokončil nakrúcanie upútaviek,“ opísal svoje strasti moderátor. Ten predpokladal, že ide len o bežné ochorenie, no nakoniec zostal nepríjemne prekvapený. „Myslel som si, že ide len o seknutie v krížoch alebo zápal či prechladnutie, ale skomplikovalo sa to. Keď som bol na pohotovosti, spýtali sa ma, či chcem byť hospitalizovaný. Máloktorý človek povie, že áno, ale ja som bol taký zúfalý, že som ihneď súhlasil. Takže som bol zhruba desať dní v nemocnici,“ doplnil Jaro, ktorého potrápili aj vysoké zápalové hodnoty. „Dostával som infúzie aj antibiotiká. Na ne som však dostal alergiu,“ dodal markizák.

Nepríjemná diagnóza

Po prehováraní nám dokonca priznal aj to, že za jeho problémami stojí nepríjemná diagnóza. „Mal som cystu pod miechou, ale lekári zostávajú viac-menej pokojní. Čaká ma vyšetrenie magnetickou rezonanciou a uvidí sa, čo bude cysta robiť. Ale cítim sa lepšie. Až následné vyšetrenia však ukážu, či bude nutný aj zákrok,“ vysvetlil Novému Času Zápala, ktorý bol takmer na dva týždne vyradený z bežného fungovania. Veľkou oporou mu v tom čase okrem rodiny boli aj kolegovia a lekári, ktorí sa oňho príkladne postarali.

„Kolegovia za mňa potiahli v práci, za čo som im vďačný,“ poslal do Záhorskej Bystrice slová vďaky moderátor. Ten nezabúda ani na tých, ktorým môže ďakovať za zlepšenie svojho stavu. „Našťastie som bol v rukách odborníkov na Neurologickej klinike na Kramároch. Chcel by som teda aj touto cestou poďakovať celému lekárskemu tímu, primárovi a prednostovi,“ uzavrel.

Pacient trpí bolesťami

Martina Kudláčová, neurologička

Cysta pod miechou je veľmi široký pojem, lebo to môžu byť akékoľvek cysty, najčastejšie vrodené Tarlovove cysty, čo je pomerne častý náhodný nález pri zobrazovacích vyšetreniach CNS a chrbtice. Najviac používané a efektívne zobrazovacie metódy pre vyšetrenie Tarlovovej cysty sú MRI a CT.

Príznaky môžu byť bolesť v oblasti prítomnej cysty či brnenie dolných končatín v oblasti komprimovaného nervu, zníženie citlivosti a poruchy hybnosti, sťažená chôdza, útlak nervového tkaniva, vyžarovanie bolesti na vonkajšiu stenu stehna, bolesť v slabinách a bolesti po vyprázdňovaní, zriedka poruchy sexuálnych funkcií. Môžu sa vyskytovať aj pozápalové cysty, tie si vyžadujú špecifickú liečbu, prípadne posttraumatické cysty.