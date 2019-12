Svetový vynález Slováka pomohol ťažko chorému Tomáškovi: Vďaka unikátnej klávesnici povedal mame prvé slová

Jeho prevratný nápad robí ľuďom s ťažkou chorobou život ľahším i krajším.

Tomáško (8) z Trenčína doteraz svojej mamine Tatiane mohol iba pohľadom alebo prstami naznačiť, čo ho trápi, alebo čo potrebuje. S nikým iným komunikovať nedokáže pre svoje ochorenie. Nielen jemu, ale aj iným deťom svitlo však na lepšie časy, a to vďaka jedinečnému vynálezu - špeciálnej klávesnici HandCube Case. Jej autorom je Ľuboš Belavý zo Zvončína, ktorého inšpirovali na pomoc druhým osobné skúsenosti z rodiny.

Tomáško (8) trpí genetickým ochorením, ktoré postihuje nervovú sústavu. „Jeho nervové vlákna nie sú všade obalené myelínom,“ začala svoje rozprávanie Tomáškova mamina Tatiana s tým, že vzruchy z mozgu neprídu všade, kam majú. „Má problémy s pohybom a komunikáciou, má silno ochabnuté svalstvo, nesedí a ani nerozpráva,“ vraví. Statočný chlapček vie iba naznačiť, čo chce, a iba jej.

„Komunikuje prstami, viem, že rozumie, chcel by aj niečo povedať, len nevie ako,“ vysvetlila Tatiana, ktorá so synčekom nav­števuje Detské vzdelávacie centrum Krtko v Trenčíne. Tam mu svitla nádej na pomoc v podobe unikátnej klávesnice. Chlapček sa pomocou nej učí komunikovať s okolitým svetom. Mamine zatiaľ odpovedá krátkymi slovami najmä na otázky, prvé slová, ktoré jej klávesnicou povedal, boli áno a nie. „Dokáže s klávesnicou pracovať aj hodinu, veľmi ho to baví. Bola by som rada, ak by takto dokázal komunikovať v budúcnosti aj s ľuďmi, ktorých nepozná,“ pokračovala Tatiana.

„Klávesnicu máme od leta, a u detí, ktoré ju používajú, už badať pokroky,“ povedala Diana Gerbocová z centra Krtko s tým, že ju môžu využívať všetky deti, ktoré sú schopné zaregistrovať nejaké podnety. Za vynálezom stojí Ľuboš Belavý zo Zvončína. „Napadlo mi to preto, lebo v rodine máme dve postihnuté deti a chcel som im pomôcť.

Komunikujeme pomocou snímača nasunutého na prst. Stačí sa len priblížiť ku kocke a dajú sa prenášať písmená, obrázky alebo videá. Dá sa ísť aj na sociálne siete,“ vysvetlil vynálezca. Klávesnica je navrhnutá tak, aby vedeli jednotlivé klávesy, ktoré sú k nej pripevnené pomocou suchého zipsu, uchopiť aj deti s telesným postihnutím, ktoré klasickú klávesnicu použiť nedokážu.

„Sú drevené, je ich 50 a merajú 3 x 3 centimetre. Každá má v sebe čip, ktorý komunikuje so snímačom pripevneným na prst dieťaťa a ten komunikuje s počítačom,“ uzavrel vynálezca. O unikátny vynález majú záujem aj v susednom Česku, Maďarsku a Poľsku.

Ako to funguje

1. Na prst dieťaťa sa umiestni snímač.

2. Prstom sa priblíži ku kocke, na ktorej sa nachádzajú písmená či obrázky.

3. Čip v klávesnici komunikuje so snímačom na prste a ten zase s počítačom.