Francúz Zapata: Na doske preletel La Manche za 20 minút

Zapísal sa do histórie! Francúzsky vynálezca Franky Zapata (40) sa stal v nedeľu prvým človekom, ktorý preletel Lamanšský prieliv na flyboarde. Zariadenie podobné lietajúcej doske, ktorá sa vznáša nad vodou pomocou dýz, sám vymyslel.

Prieliv medzi Britskými ostrovmi a európskym kontinentom, ktorý meria 35 kilometrov, prekonal za 20 minút. Skôr ako odletel, povedal reportérom: „Mám 50% šancu na úspech, ale svojej technológii absolútne verím.“ Vyrazil z francúzskej dedinky Sangatte a pristál v britskom meste Dover.

V polovici trasy musel pristáť na člne, aby doplnil palivo do zásobníka na chrbte. To sa mu pri predošlom pokuse koncom júla stalo osudným, pretože práve do toho člna narazil. Upravil však postup tankovania a druhý pokus mu už vyšiel. Zapata pritom na trhu s flyboardmi nie je žiadnym nováčikom. Jeho spoločnosť takéto kúsky vyrába už roky, no kanál La Manche preletel na upravenej verzii.

Flyboard