Porovnanie cien na vianočných trhoch v Bratislave s minulým rokom: Lokše zdraželi o 2,80 €

Vyleteli ceny za pochúťky do neba alebo sú porovnateľné s minulým rokom?

Vianočné trhy sa začali a po niekoľkých dňoch si atmosféru prišli užiť rodiny s deťmi aj partie z práce, ktoré si v podvečer dávajú dobroty od výmyslu sveta. Každoročná tradícia zároveň prináša aj porovnanie cien, za ktoré kúpite cigánsku, lokše či varené vínko. Preto sme sa boli pozrieť, aké sumy môžete očakávať oproti minulému roku.

Príjemná hudba, vysvietený stromček a hviezdy nad hlavou. Aj takúto idylu môžu návštevníci zažiť na vianočných trhoch v hlavnom meste. Spríjemniť si ju môžu množstvom pochutín zo stánkov, z ktorých sa hrnú fantastické vône, no každý rok ľudí zaujíma, či si za peniaze vychutnajú viac. Ceny už na prvý pohľad nie sú práve ľudové, a preto sme sa spýtali Bratislavčanov, ktorí si vo veselej partii vychutnávali varené vínko a vianočnú atmosféru, čo si o cenotvorbe stánkarov myslia. „Keby boli ceny o jedno euro nižšie, bolo by to tak akurát,“ povedal David (26) z Bratislavy. Jeho kamarát Tomáš (30) doplnil, že veľa nechýba a mohol by ceny našich trhov porovnať s tými rakúskymi. Lenže ani tento fakt im neubral na dobrej nálade. „Veď sú iba raz do roka, treba si ich vychutnať,“ dodali svorne. Finančne nákladná návšteva to však bude pre rodiny s deťmi, ktoré za niekoľko hodín na Hlavnom námestí zaplatia o niekoľko eur navyše.

Štvorčlenná partia si priplatí 4,60 €

2x 2 dcl vareného vína, 2x cigánska pečienka, 2x lokša s náplňou + 2x 0,5 dcl coly

Cena v 2018: min. 19,60 €

2x 2 dcl vareného vína, 2x cigánska pečienka, 2x lokša s náplňou + 2x 2 0,5 dcl coly

Cena v 2019: min. 24,20 €

Rozdiel: 4,60 eur, čo predstavuje nárast o 23,5 %.

Čaj 2 dcl

2018: 1,50 €

2019:2,30 €