Ministerstvo životného prostredia prispeje mestám a obciam: Na vodovody a kanalizácie dá pol miliardy

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) od pondelka spúšťa nový projekt Financovanie rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike pre roky 2020 - 2030.

Informovalo o tom na tlačovej konferencii. Počas desiatich rokov prerozdelí mestám a obciam na budovanie vodovodov a kanalizácií pol miliardy eur. Prioritou projektu bude budovanie kanalizácií a vodovodov najmä v obciach, ktoré majú do dve tisíc obyvateľov. Spustenie projektu bolo schválené v októbri a potrvá minimálne najbližších desať rokov. Dotácie udelia prostredníctvom Environmentálneho fondu.



Fond poskytne mestám a obciam dotácie vo výške 95 percent zo sumy projektu. Zvyšných päť percent si budú financovať samostatne, v prípade potreby budú mestá a obce môcť využiť nekomerčný úver z Environmentálneho fondu. Okrem obcí do dve tisíc obyvateľov budú uprednostňované aj mestá a obce, ktoré už s budovaním verejného vodovodu alebo kanalizácie začali, no ešte ho nedokončili.



„Voči obciam na Slovensku máme v oblasti investícií do verejných kanalizácií a vodovodov veľký dlh. Som rád, že sa dnes podaril krok, ktorý nám ho umožní postupne splatiť. Na rade sú samosprávy, aby predkladali kvalitné projekty. Verím, že mnohé regióny využijú podanú ruku,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos. Každá obec bude môcť požiadať o pridelenie dotácie iba na jeden projekt v maximálnej výške päť miliónov eur.



Spustenie projektu vyplýva aj zo záväzku, ktorý má Slovensko voči Európskej únii, keď sa pri vstupe zaviazalo, že bude podporovať budovanie kanalizácií a vodovodov v obciach s menej ako dve tisíc obyvateľmi. Ako uvádza MŽP, v súčasnosti má verejnú kanalizáciu iba približne 30 percent takýchto obcí (z 2262 obcí má kanalizáciu iba 615). V budovaní vodovodov je situácia podstatne lepšia, verejný vodovod má 85 percent slovenských miest a obcí. Doteraz sa do budovania vodovodov a kanalizácií prerozdeľovalo z Environmentálneho fondu v priemere iba 15 miliónov eur ročne.