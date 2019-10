Pýcha v Ožďanoch po ničivom požiari: Kaštieľ bude ratovať aj ministerstvo kultúry

Chcú získať 200-tisíc eur na záchranu zhoreného kaštieľa. Niekdajšiu pýchu Gemera v Ožďanoch (okr. Rimavská Sobota) zachvátil pred dvoma týždňami požiar a najviac utrpela šindľová strecha.

Renesančnému kaštieľu zo 17. storočia, ktorý sa spája aj so známou Levočskou bielou paňou, plánuje podľa štátneho tajomníka pomôcť aj ministerstvo kultúry. Po požiari sa ocitlo bývalé sídlo šľachticov v havarijnom stave. Majiteľovi, ktorým je Bystrická dopravná spoločnosť, sa rozhodol podať pomocnú ruku štátny tajomník MK SR Konrád Rigó. „Dohodli sme sa, že do 8. novembra podajú žiadosť na rekonštrukciu kaštieľa a ministerstvo im môže prispieť sumou 200-tisíc eur,“ uviedol Rigó.

Podľa jeho slov nie je problém len so strechou, ale aj so statikou. „Majitelia musia po tejto katastrofe investovať do kaštieľa viac, no potvrdili nám, že sú na to pripravení,“ doplnil. Podľa starostu Jána Mateja obyvateľov trápi požiar strechy a verí, že majitelia ju čím skôr obnovia a neskôr prejde rekonštrukciou aj samotná nehnuteľnosť. „Ľudia by dokonca chceli vyhlásiť zbierku na opravu kaštieľa,“ povedal.

Ako informovala hovorkyňa polície Petra Kováčiková, začali trestné stíhanie pre poškodzovanie cudzej veci a vyšetrovanie stále pokračuje. Policajti pracujú s viacerými príčinami vzniku požiaru. Jednou z nich je aj to, že požiar niekto založil úmyselne.