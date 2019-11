Balúchová odpovedala na chúlostivú otázku: Speváčka otvorene o vzťahu svojho syna a Kollárových detí

Nebude poznať bratov a sestry?! Boris Kollár (54) je najznámejší multiotecko na Slovensku. O svojich desať ratolestí a ich matky sa príkladne stará.

Niektoré z nich sa dokonca poznajú a stretávajú. Posledná mamička číslo 9 Barbora Balúchová (31) si však žije vlastný život s Borisovým synom Alexandrom Jánom (2). Barbora dokonca priznala, že malý Alex nepozná nevlastných súrodencov a nestretáva sa s nimi. Zmení sa to?! Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Balúchová je matkou Kollárovho zatiaľ posledného dieťaťa. O politikovi je známe, že jeho ratolestiam ani ich matkám nič nechýba a Boris im zariadi všetko potrebné, aby sa mali ako vo vatičke. Pre mladú speváčku je malý, roztomilý Alexander Ján všetkým a blondínka by mu zniesla aj modré z neba. Barbora pravidelne ukazuje na svojom profile na sociálnej sieti čo-to zo života s malým drobcom.

Fanúšikom práve tam dáva možnosť, aby jej sa jej pýtali, čo ich zaujíma. Inak to nebolo ani nedávno. Jeden zo zapojených do jej „otázok a odpovedí“ ale príšiel s nečakanou poznámkou – či sa Alexander stretáva s ostatnými nevlastnými súrodencami.

Barbora v tom momente nestrčila hlavu do piesku a jednoducho otázku nevymazala, ale síce stručne, no jasne odpovedala: „Nie...“ Vyzerá to tak, že Kollár nespája svoje deti a každé si žije vlastný život, aspoň čo sa týka Alexa a jeho mamy Balúchovej.

Nový Čas umelkyňu kontaktoval, no tá príliš o tejto veci hovoriť nechcela. „Myslím si, že sa o našom súkromí napísalo až-až a priznám sa, že som rada, že máme konečne aký-taký pokoj. Preto svoju odpoveď nebudem rozvíjať,“ povedala Barbora a strohejšie reagoval Boris: „Nebudem sa k súkromiu vyjadrovať. Ďakujem za pochopenie.“

Poznajú sa

Iné je to už, čo sa týka spoznávania sa navzájom, u Kollárových „odrastených“ detí. Politik viaceré z nich brával do Ameriky do luxusnej vily a bolo vidieť, že si nevlastní súrodenci rozumejú. Ešte pred pár mesiacmi sa na spoločenskej akcii stretli jeho ratolesti. Politika už na viacerých podujatiach sprevádzala najstaršia dcéra Saška, ktorú má so Stankou Horňákovou.

A práve na jednej módnej prehliadke bola ona, ale aj ďalšia dcéra Ester.Na druhý deň sa zasa stretla spomínaná Saška síce nie so súrodencom, ale s Barborou Richterovou. S tou má Boris syna Artura. Medzi všetkými panovala dobrá nálada a priateľská konverzácia. Či sa niečo zmení v prípade Alexandra, keď vyrastie, vedia iba Kollár a Balúchová.