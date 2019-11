Tehotná herečka Partlová sa čoskoro stane mamou: Kupuje modrú alebo ružovú výbavičku?

Herečka a speváčka Mirka Partlová (34) prežíva jedno z najkrajších období vo svojom živote.

V januári sa totiž tajne vydala, keď si za manžela vzala o deväť rokov mladšieho priateľa Mateja Gálisa (25). Následne sa dvojica poponáhľala a prišla ďalšia veľká novinka. Blondínka pod srdcom totiž nosí svojho prvého potomka. Ako sa Novému Času podarilo zistiť, Mirka by mala už čoskoro porodiť synčeka.

Partlová si svoje súkromie vždy strážila a len málokedy sa k nemu aj otvorene vyjadrovala. Po jej boku je už skoro dva roky nový muž, keď sa dala dokopy so synom moderátora Stanislava Gálisa Matejom. V januári páriku zazneli svadobné zvony a bolo len otázkou času, kedy príde aj dieťatko. Dvojica nesklamala a držala sa nasadeného tempa. V auguste manželia zverejnili šťastnú novinku, že ich rodina sa čoskoro rozrastie.

„Keďže vás máme všetkých radi, tak vám chceme ako prví oznámiť našu novinku. Držte nám palce a prosíme médiá o rešpektovanie súkromia. Chceme si to užiť naplno ako rodina. Veď to nie je Nobelova cena, len šťastie, ktoré máme,“ napísala k snímke Mirka. Podľa informácií Nového Času však už šťastní rodičia vedia aj to, či treba kupovať modrú alebo ružovú výbavičku.

„Budú mať chlapčeka,“ povedal nám kamarát herečky. Tá však na naše otázky reagovala vyhýbavo a toto tvrdenie nám nepotvrdila, no ani nevyvrátila.napísala herečka, ktorá sa na novú rolu svedomito pripravuje.

Nedávno odohrala svoje posledné predstavenie a čas do príchodu bábätka si bude užívať na materskej dovolenke. „Ďakujem všetkým zúčastneným tohto zájazdu. Ako Bobbi v komédii Milenec si dávame na chvíľku pauzu, lebo fyzicky to už moc na stojky nie je,“ zavtipkovala Partlová.