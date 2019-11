Na ďalší zápas v NHL si bude musieť počkať: Cehlárik putuje späť na farmu

Vedenie klubu NHL Boston Bruins poslalo v pondelok slovenského hokejistu Petra Cehlárika späť na farmu do Providence (AHL). Dvadsaťštyriročný útočník odohral v tejto sezóne za "medveďov" dva duely bez bodového zápisu.

Cehlárik bol koncom októbra pri víťazstve Bostonu na ľade New Yorku Rangers 7:4 a v noci na nedeľu aj pri triumfe 5:2 doma nad Ottawou. Do pondelňajšieho stretnutia s Pittburghom však už nezasiahne, klub ho poslal do AHL a odtiaľ povolal iného útočníka Camerona Hughesa.

Za Providence odohral Cehlárik v tejto sezóne sedem duelov a nazbieral v nich 10 bodov (6+4). Informoval o tom oficiálny web Bruins.