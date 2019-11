Ramsay o zmenách v nominácii: Bolo skutočne ťažké nájsť dostatok zdravých hráčov

Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Craigovi Ramsaymu a generálnemu manažérovi Miroslavovi Šatanovi sa na pondelňajšom zraze v Bratislave hlásili takmer všetci nominovaní hráči. Chýbal iba Adam Liška, ktorého v rovnaký deň ešte čakal duel jeho Severstaľu Čerepovec v KHL a k tímu by sa mal pripojiť v utorok.

Realizačný tím musel krátko pred odchodom na prvú akciu sezóny Nemecký pohár urobiť až sedem zmien v nominácii. Z pôvodného kádra vypadli pre zranenia Patrik Rybár, Vojtech Zeleňák, Mário Grman, Marcel Haščák, Michal Chovan, Dávid Šoltés a Adam Lapšanský, namiesto nich pocestujú do Krefeldu Denis Godla, Martin Bodák, Martin Chovan, Peter Šišovský, Peter Zuzin, Samuel Buček a Matúš Sukeľ.

Prvú nepríjemnú zvesť o neúčasti na úvodnej reprezentačnej akcii v tejto sezóne tlmočil realizačnému tímu Grman. Obranca fínskeho tímu SaiPa Lappeenranta si poškodil zadný stehenný sval v závere uplynulého týždňa v ligovom zápase. Útočník Chovan z HC Košice zasa utrpel zranenie v nedeľňajšom zápase Tipsport Ligy s HK Nitra. Zdravotné problémy sužujú aj jeho spoluhráča Haščáka a pre zranenie do Krefeldu necestujú ani brankár Rybár, obranca Zeleňák a útočníci Lapšanský a Šoltés.

"Bolo skutočne ťažké nájsť dostatok zdravých hráčov, ktorí by mohli hrať v reprezentácii. Vždy je to náročné, chalani hrajú veľa zápasov a vždy sa niekto zraní. Niekedy dokonca hrajú aj so zraneniami. Myslím si, že tu máme niekoľko chalanov, ktorí si zaslúžia šancu a sme radi, že sú tu. Čakáme od nich, že budú tvrdo pracovať a bojovať o miesta v reprezentácii," povedal kormidelník národného tímu Ramsay.

Zmeny na poslednú chvíľu riešil realizačný tím ešte v nedeľu neskoro v noci. "Pracovali sme na tom dlho, ale sme radi, že sa to takto utriaslo. Myslím si, že máme dosť mladé mužstvo a veľa hráčov, ktorí budú mať šancu presvedčiť Craiga o svojich schopnostiach. Raz sa už stalo, že sme mali takéto hromadné ospravedlnenia v posledný deň. Teraz sa to nazbieralo v priebehu troch dní. Pre nás to však nebol až taký závažný problém, pretože v priebehu sezóny chceme vidieť veľa hráčov a je nám v podstate jedno v akom poradí. Takže tých, ktorí nemohli teraz, uvidíme na ďalšej akcii," povedal Šatan.

Najskúsenejší hráč v nominácii je pri neúčasti Haščáka obranca Mareka Ďaloga. Obaja odohrali za slovenskú reprezentáciu 89 zápasov. Nováčikovia v národnom tíme sú útočníci Andrej Kollár a Jakub Sukeľ.

"Veľmi sa teším, bude to super skúsenosť a som na to pripravený. Z nominácie som nadšený. Bola to jedna z mojich veľkých ambícií dostať sa do reprezentácie a som rád, že sa mi to podarilo. Teším sa na všetkých chalanov aj na trénerov. Sú tu kvalitní hráči a verím, že sa to ukáže na turnaji. Ideme tam s najvyššími ambíciami," povedal útočník HK Nitra Kollár. Pred zrazom mal aj on menšie zdravotné problémy, no už si ich doliečil. "Mal som niečo s kolenom, no už som úplne fit. Za deň, dva sa to oveľa zlepšilo a už je to dobré. Na turnaji sa chcem ukázať v čo najlepšom svetle a dobre si zahrať," dodal.

Mužstvo odcestuje do Nemecka v stredu, v Krefelde sa postupne stretne so Švajčiarskom (štvrtok 7. novembra o 16.15 h), Ruskom (sobota 9. novembra o 16.30 h) a s domácim výberom (nedeľa 10. novembra o 14.30 h).

Nominácia na Nemecký pohár:

Brankári: Andrej Košarišťan (HC Košice), Denis Godla (Kladno)

Obrancovia: Marek Ďaloga (Sparta Praha), Peter Čerešňák (Škoda Plzeň), Patrik Koch (HC Košice), Mislav Rosandič (H. Králové), Martin Štajnoch (Slovan Bratislava), Peter Trška, Martin Bodák (obaja HC Vítkovice), Martin Chovan (Detva)

Útočníci: Marek Hrivík (Leksands IF), Dávid Gríger (Karlovy Vary), Andrej Kollár (HK Nitra), Filip Krivošík (HPK Hämmenlinna), Andrej Kudrna (Sparta Praha), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Mário Lunter (HC '05 Banská Bystrica), Jakub Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Tomáš Zigo (Slovan Bratislava), Matúš Sukeľ (Sparta Praha), Peter Zuzin, Peter Šišovský (obaja Detva), Samuel Buček (Nitra)