Dojímavé slová: Spoluhráč zraneného Gomesa sa vyjadril k nešťastnému momentu

Útočník Evertonu Cenk Tosun, ktorý vyrovnal proti Tottenhamu Hotspur na konečných 1:1, sa prostredníctvom sociálnej siete vyjadril k zraneniu spoluhráča Andrého Gomesa.

Poriadne nešťastná situácia nastala v 78. minúte zápasu, kedy Son fauloval Gomesa a nepríjemne ho zranil. Strelec gólu, ktorý zabezpečil pre svoj tím gólom v nadstavenom čase bod, tento moment okomentoval na Instagrame a podporil portugalského futbalistu.

"Vyhráte, remizujete, prehráte, ale na tom všetkom nezáleží, ak sa stane niečo ako toto. Prial by som si, aby som neskóroval, prial by som si, aby sme prehrali 0-5 a toto sa nestalo. Viem, že sa vrátiš silnejší brácho a my tu budeme pre teba," píše sa na instagramovom profile Tosuna.