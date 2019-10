Incident v talianskej lige: Ribéry napadol rozhodcu, hrozí mu vysoký trest

Bývalý francúzsky futbalový reprezentant Franck Ribéry (36) dostal v talianskej lige červenú kartu za napadnutie rozhodcu a hrozí mu vysoký trest.

Tridsaťšesťročný stredopoliar Fiorentiny po nedeľňajšom zápase s Laziom Rím protestoval proti víťaznému gólu hostí a pri odchode do kabín dvakrát strčil do postranného.

Ribéry sa navyše pred tým dostal do konfliktu aj s trénerom Vincenzom Montellaom, pretože nesúhlasil s tým, že bol desať minút pred koncom striedaný. "Vyzeral unavene, takže možno bol nahnevaný, pretože chcel striedať skôr," žartoval kouč v rozhovore pre Sky Sports. "Sám som bol útočník, takže viem, aké to je, keď vás vystriedajú. Jeho vášeň a zaujatie sa mi páči," dodal.

Ani Montella s víťazným gólom, ktorý strelil minútu pred koncom Ciro Immobile, nesúhlasil, pretože gólu podľa neho predchádzal faul. "Nerozumiem tomu. Máme tu video, ide o rozhodujúci okamih v závere zápasu, tak prečo sa na to nepozrieť?" uviedol tréner.

"Rozhodcovi som potom povedal: Keď sa po zápase na incident pozriete a usúdite, že to nebol faul, kúpim vám kávu. Keď budete naďalej presvedčený, že to faul bol, tak kúpite kávu vy mne. Keby sa na to išiel pozrieť hneď, tak by napríklad rozhodol rovnako, ale aspoň by sme mali istotu," vyhlásil Montella.