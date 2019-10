Hapal sa s ním nemaznal: Fyzioterapeut Drinka spoznal trest za holý zadok!

Siahol mu na peniaze! Tréner futbalovej reprezentácie Pavel Hapal (50) uzavrel kauzu Marián Drinka (47).

Fyzioterapeut národného tímu sa dostal do centra pozornosti po vybičovanom kvalifikačnom zápase ME 2020 v Budapešti proti Maďarsku. Pod návalom emócií si pri víťazných oslavách stiahol pri čiare nohavice a ukázal domácim fanúšikom holý zadok. Za svoj výstrelok trestu neunikol. „povedal Hapal včera Novému Času. Drinka tak za dva tohtoročné dvojzápasy proti Walesu - Paraguaju a Chorvátsku - Azerbajdžanu s finančným prilepšením rátať nemôže.

„Mrzí ho to a ľutuje, čo urobil. No takéto niečo sa na tejto úrovni nesmie stávať. Trest som mu oznámil zatiaľ cez telefón, na najbližšom zraze budem s ním o celej záležitosti hovoriť osobne,“ podotkol český tréner. „Už sa k tomu nechcem vracať," odkázal nám fyzioterapeut. Drinka sa tak pridá k sedmičke reprezentantov Dúbravka, Šulla, Škriniar, Gyömbér, Šatka, Lobotka, Weiss, ktorí v prípade nominácie nedostanú za kvalifikačné zápasy žiadnu odmenu, lebo po prehratom zápase Ligy národov proti Česku sa išli zabávať do nočného podniku. Vyvolalo to vtedy rezignáciu kouča Jána Kozáka.

Slovákov čaká budúci štvrtok v Trnave kľúčový zápas kvalifikácie proti Walesu. Tri dni nato sa stretnú v prípravnom súboji na Tehelnom poli s Paraguajom. Tréner Hapal po prvom dueli donominuje do kádra trio Škrtel - Hubočan - Nemec, ktoré sa proti Juhoameričanom rozlúči s reprezentačnou kariérou. „Uvidíme, v akom stave prídu, ale všetci dostanú príležitosť. Rozhodovať sa budeme až po Walese,“ zdôraznil Hapal.

Proti Ostrovanom nemôže rátať s vykartovaným stopérom Vavrom. Prvý raz vo funkcii preto povolal Gyömbéra. Absolútnym nováčikom je pravý obranca Koštrna z Dunajskej Stredy, alternatíva za Pekaríka v prípade jeho pokračujúcich zdravotných problémov. Podľa Hapala je skúsený bek Herthy v poriadku a cez víkend by mal nastúpiť za jej béčko. „Wales neskutočne dobre bráni. Má výborných brejkových hráčov. Nie je to len o Balovi. Aj inde má veľkú kvalitu. Verím, že to zvládneme,“ dodal Hapal.

Nominácia SR proti Walesu a Paraguaju:

brankári: Martin Dúbravka (Newcastle), Matúš Kozáčik (Plzeň), Marek Rodák (Fulham), Dominik Greif (Slovan)

obrancovia: Peter Pekarík (Hertha), Ľubomír Šatka (Lech), Kristián Koštrna (D. Streda), Milan Škriniar (Inter Miláno), Dávid Hancko (Sparta Praha), Róbert Mazáň (Tenerife), Martin Valjent (Mallorca), Norbert Gyömbér (Perugia)

stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Ján Greguš (Minnesota), Juraj Kucka (Parma), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Marek Hamšík (Ta-lien), László Bénes (Mönchengladbach), Ondrej Duda (Hertha), Albert Rusnák (Salt Lake), Róbert Mak (Petrohrad), Lukáš Haraslín (Lechia)

útočníci: Pavol Šafranko (Sepsi), Róbert Boženík (Žilina), Michal Ďuriš (Famagusta)