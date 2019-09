Vojtu Kotka zdrvila náhla strata otca († 66): Prvé slová po hercovej nešťastnej smrti

V júli tragicky vyhasol život Václava Kotka, českého herca a manažéra divadla Járy Cimrmana.

Ako vtedy informoval denník Blesk, našli ho bez známok života pod schodami v jeho dome na Karlštejne. Smutnú udalosť vtedy objasnil herec a režisér Zdeněk Svěrák. ,,Správu mi potvrdil jeho syn Vojtěch. Jeho otec sa nešťastne zrútil zo schodov vo svojom dome a zlomil si väz,“ povedal pre tn.cz.

Herec Vojta Kotek (31), známy z filmov Snowboarďáci, Rafťáci, Padesátka alebo Mária Terézia, dva mesiace po nešťastnej udalosti našiel silu prehovoriť. ,,Veľmi ťažko sa mi o tom hovorí. Notabene do médií. Je to veľmi čerstvé a som asi stále v šoku. Po nešťastnej nehode som predčasne prišiel o otca. Neviem, či mi to celé vôbec dochádza. Je príšerné, že už tu nie je, ale snažím sa myslieť na to, aké skvelé je, že tu bol. A aký bol. Som veľmi rád, že môžem povedať, že som hrdý na to, že som syn človeka, ktorý vedel spájať ľudí, uskutočňovať veci, doťahovať ich a nie o nich len hovoriť,“ povedal pre magazín Muži v Česku.

Vo svojom otcovi mal Kotek všetko. ,,Človeka, ktorý dokázal zbaliť tak skvelú ženskú, ako je moja mama, s ktorou založil našu malú trojčlennú rodinu, pre ktorú robil všetko. Človeka, ktorý mi dokázal byť parťákom a hovoriť so mnou ako so seberovným. Človeka, ktorý sa mi nehanbil povedať do očí, že niečo nevie. Človeka, ktorému budem chcieť do konca svojho života robiť radosť,“ vyjadril sa s obdivom herec.