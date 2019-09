Televízia Fox News sa verejne ospravedlnila: V programe označili Gretu Thunberg za mentálne postihnutú

Laura Ingraham z Fox News prirovnala Gretu Thunberg k vodkyni vražednej detskej sekty z hororu Kukuričné deti. Greta o svojich diagnózach sama hovorí a považuje ich za svoje "nadprirodzené schopnosti".

Kontroverzná americká televízia Fox News, ktorá je obľúbeným kanálom amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa v utorok ospravedlnila za výrok jedného z hostí pondelňajšej večernej spravodajskej relácie, že švédska ekologická aktivistka Greta Thunberg je mentálne postihnutá. Michael Knowles, jeden zo štyroch hlavných komentátorov v USA nesmierne populárneho konšpiračného portálu The Daily Wire, okrem toho povedal, že Thunberg je hračkou v rukách jej rodičov a extrémnej ľavice, ktorí ju zneužívajú. Fox News v utorok oznámila, že tieto výroky považuje za "hanebné" a Knowlesa už do svojich relácií pozývať nebude.

Pravdou je, že Grete Thunberg v roku 2014 diagnostikovali Aspergerov syndróm, a tiež obsedatne kompulzívnu poruchu a selektívny mutizmus, čo je raritná patológia prejavujúca sa tým, že človek sa nedokáže rozprávať s určitými konkrétnymi ľuďmi, napríklad takými, ktorých nemá rád.

Samotná Greta o týchto svojich diagnózach otvorene sama hovorí, a podľa svojho názoru aj názoru jej lekárov nijak zvlášť neobmedzujú jej život ani jej verejné pôsobenie. Greta navyše tvrdí, že jej diagnózy jej vo viacerých smeroch aj pomáhajú, a v jedom z rozhovorov vyhlásila, že ich považuje za svoje "nadprirodzené schopnosti".

V každom prípade, je neslušné zneužívať informácie o zdravotných diagnózach človeka, na jeho kritiku, a platí to aj pri verejne činných osobách, tobôž ak ich diagnóza nemá vplyv na ich prácu či verejné pôsobenie. O to zlomyseľnejšie je to zo strany médií ako Fox News či The Daily Wire, ktoré Gretou dlhodobo opovrhujú a - predovšetkým v prípade The Daily Wire - spochybňujú klimatické zmeny a vplyv človeka na ne.

Agentúra The Associated Press (AP) píše, že vyhlásenia Knowlesa neboli určite jedinými polemickými výrokmi, ktoré v pondelok na Fox News na adresu Grety Thunberg odzneli. Laura Ingraham, ktorá na rozdiel od Knowlesovi nebola len hosťom, ale je priamo z Fox News a je jednou z jej najznámejších tvárí, napríklad Gretu prirovnala k vodkyni vražednej detskej sekty z hororovej novely Stephena Kinga Kukuričné deti. Obama sa stretol s Gretou Thunbergovou: Posolstvo mladej Švédky svojim rovesníkom

Nenávistné reakcie na Fox News, ale aj v mnohých iných médiách, si Greta Thunberg "vyslúžila" svojím pondelňajším emotívnym a silným prejavom na klimatickej konferencii v New Yorku. Šestnásťročná švédska aktivistka na lídrov z desiatok krajín sveta, ktorí sa na konferencii zúčastňovali, takmer kričala, tí jej prejav viackrát prerušili potleskom.

Thunberg, známa svojimi radikálnymi vyhláseniami, pritom už viackrát v minulosti zdôraznila, že o potlesk a pochvaly nestojí a to, že ju všetci chvália, no nikto nekoná, označila za pokrytectvo.

"Toto je celé zle. Ja by som tu nemala byť. Mala by som byť v škole na druhej strane oceánu. Lenže vy sa všetci obraciate na nás mladých, aby sme vám dali nádej. Ako si to dovoľujete?" oborila sa na svetových politikov Thunberg, ktorá pricestovala do New Yorku jachtou, pretože odmieta lietanie, ktoré zanecháva obrovskú uhlíkovú stopu.

"Ľudia trpia, ľudia umierajú, celé ekosystémy sa rúcajú, sme na začiatku masového vymierania. A všetko, o čom vy dokážete rozprávať, sú len peniaze a rozprávky o nekonečnom ekonomickom raste. Ako si to dovoľujete?" pokračovala šestnásťročná Švédka.

Thunberg vyslovila presvedčenie, že na newyorskej klimatickej konferencii "nebudú prijaté žiadne riešenia alebo plány", ktoré by sa aspoň vzdialene podobali na opatrenia, ktoré je potrebné vykonať. "Tie čísla sú príliš nepohodlné, a vy stále nie ste dostatočne zrelí na to, aby ste povedali, ako to je.

"Zrádzate nás, ale mladí ľudia začínajú vidieť vašu zradu. Upierajú sa na vás oči všetkých budúcich generácií, a ak sa rozhodnete nás zradiť, hovorím vám: Nikdy vám neodpustíme!" povedala Thunberg svetovým politikom.