Do klimaštrajku sa zapojili aj Slováci: Ku Grete sa u nás pridali tisícky ľudí

Milióny protestujúcich v 185 krajinách sveta a 2 350 mestách. To je štatistika Globálneho klimatického štrajku do ktorého sa pridali aj Slováci.

Okrem hlavného mesta sa protestovalo v Košiciach, Banskej Bystrici aj Žiline. Zhromaždenia odštartovala dnes iba 16-ročná Greta Thunberg. Mladá Švédka v auguste minulého roka začala každý piatok upozorňovať na zmenu klímy a chodila si na celý deň sadnúť pred budovu švédskeho parlamentu. V rámci akcie Piatky za budúcnosť sa k nej postupne pridali tisícky Švédov, onedlho protestovali davy naprieč celou zemeguľou. Cieľom je apelovať na politikov, aby prijali systémové opatrenia proti globálnemu otepľovaniu. Nový Čas na bratislavskom proteste zisťoval ako to vidia protestujúci.

Ema (16), Aleš (16), Alexandra (16), študenti gymnázia Otvoriť galériu Zľava Emma, Aleš, Alexander Zdroj: anc

Emma (16): Gretu sledujeme na sociálnych sieťach. Už v takom mladom veku docielila, že ju počúva celý svet. Je to inšpiratívne.

Aleš (16): Snažíme sa takto prispieť k zmene. Doma obmedzujeme mäso a recyklujeme, ale je dobre, že sa môžeme stretnúť s rovnakozmýšľajúcimi ľuďmi a prejaviť názor verejne.

Alexandra (16): Klimaštrajk nie je módnou vlnou našej generácie. Veľa rovesníkov to nielenže nepodporuje, ale sú dokonca proti tomu. Považujú to za nezmyselné a bojkotujú to.