Úlohy, skúšky, športové aktivity: Ako zvládnuť stres na začiatku školského roka?

Prázdniny ubehli ako voda a po bezstarostnom lete sa opäť začal kolotoč bežného života. So začiatkom školy začínajú deťom neobľúbené povinnosti a tie vplývajú aj na rodičov.

Ranný chaos a večerné učenie, školské poplatky, nákupy pomôcok, rodičovské združenia a do toho zladenie mimoškolských aktivít. Ako sa v septembri a ani v ďalších mesiacoch zo školy nezblázniť?

V rodinách s deťmi bývajú letné prázdniny náporom na nervy aj čas. Treba totiž vyriešiť veľa voľného času. To sa s pracovným časom dospelých ľudí ťažko zlučuje, a tak sa väčšina rodičov nevie dočkať septembra. Ale keď konečne príde čas odovzdať dieťa do rúk učiteľom, celková hladina stresu všetkých členov domácnosti sa zvýši.

Žiačikom sa nechce do učenia, rodičia ich doň nútia, zlé známky spôsobujú krik a napätú atmosféru. Akoby škola spôsobovala napätie celý rok. Dá sa to však zvládnuť aj bez ujmy. „Najdôležitejšie je venovať škole len toľko pozornosti, koľko je nevyhnutné,“ tvrdí Dušan Fábik, psychológ z portálu bratislavapsycholog.

Čas si plánujte

Eisenhowerova metóda rozdeľuje aktivity do štyroch kvadrantov:

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Ako pomôcť dieťaťu

1. Buďte vzorom

Ak nedokážete zvládnuť stres vy, vaše dieťa sa to nemá odkiaľ naučiť. Ak máte v práci ťažký deň, priznajte to nahlas. Dodajte však, že je to v poriadku a potrebujete si iba oddýchnuť.

2. Hovorte spolu

Pýtajte sa na jeho deň, úlohy, zaujímavosti či priateľov. Snažte sa nevyvolať dojem výsluchu, ale majte prehľad.

3. Zachovajte čas na hru

Deti nesmú mať pocit, že školou prišli o možnosť hrať sa. Vyčleňte čas na povinnosti, ale rovnako starostlivo dbajte na to, aby sa mohlo venovať svojim obľúbeným činnostiam.

4. Doprajte mu dosť spánku

Nedostatok spánku zvyšuje stres aj u dospelých. Dohliadnite, aby včas vyplo počítač či televízor a spalo dosť.

5. Zastavte chaos

Hektické ráno nastaví tón celého dňa. Dajte dieťaťu dosť času na všetko, a ak sa chcete uistiť, či na nič nezabudlo, urobte to v pokoji.

Nezabúdajte na seba

1. Dbajte na plnohodnotný spánok

Nedostatočný spánok spôsobuje až prekvapivo veľa nielen psychických, ale aj fyzických problémov a chorôb.

2. Športujte

Šport spustí produkciu hormónov šťastia bez ohľadu na to, ako sa vám nechcelo. V krajnom prípade postačí aj prechádzka.

3. Venujte sa svojmu hobby, alebo si nájdite nové

Je jedno, či to bude čítanie, lepenie modelov lietadiel, alebo maľovanie. Jednoducho si nájdite čas na seba a na to, čo vás teší.

4. Neostávajte osamote, choďte do spoločnosti

Vyrozprávajte sa, posťažujte kamarátke, alebo si choďte zahrať futbal. Človek je tvor spoločenský a priatelia sú často najlepšími psychológmi.

5. Uznajte, že určitá miera stresu je v poriadku

Bez stresu by sme sa asi v živote nikam nepohli. Je v poriadku nadávať na prácu a občas sa pohádať s partnerom či rodičmi. Veď to sa zase upokojí.

Škola nie je všetko

Dušan Fábik, psychológ z portálu bratislavapsycholog

Starosť rodičov o známky a výsledky je pre mladšie deti aj nevyhnutná. Problémom je, pokiaľ sa komunikácia dieťaťa a rodiča zúži len na tému školských výsledkov a výkonov v škole, čo sa pomerne často stáva. Rodičia sa po príchode dieťaťa pýtajú: „Čo bolo v škole?“, namiesto: „Aký si mal deň?“ Nie je vhodné vytvárať ani neustály nepriamy tlak a pozornosť na školu.

Nové ročníky spôsobujú stres

Marek Madro, psychológ z linky dôvery pre mladých IPčko

Dochádza k zmene denného režimu po prázdninách. Viac rizikový môže byť predovšetkým pre deti, ktoré nastupujú prvýkrát do školy, či prechádzajú na stredné školy alebo do ročníkov, ktoré čaká maturitná skúška. Tento stres je prirodzený. Ohrozené sú však predovšetkým deti, ktoré necítia podporu zo strany rodiny a okolia.

Možné prejavy stresu u detí