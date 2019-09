Otec vojvodkyne Meghan mlčal počas jej tehotenstva, no už má toho dosť: Mám dôkaz, že klame!

Thomas Markle, otec vojvodkyne zo Sussexu, prehovoril o svojom zármutku z toho, že stále nestretol svojho kráľovského vnuka Archieho.

Harryho a Meghan označil za pokrytcov a svoju dcéru obvinil z klamania ohľadom toho, že si sama zaplatila vysokoškolské vzdelanie.

Thomas (75) prehovoril poprvýkrát od Archieho narodenia v máji, informuje The Sun. "Ja a Meghan sme nikdy nemali žiadne konflikty, až donedávna. Bol som ticho, pretože Meghan bola tehotná." Dúfal, že keď sa jeho dcéra stane matkou, jej srdce zmäkkne a ozve sa mu, no to sa nestalo. "Chcel by som, aby mi poslali Archieho fotku, aby som si ju mohol zarámovať a dať na stenu vedľa Meghaninej." Taktiež by sa rád dozvedel, či Archie má typicky markleovský nos.

V kontakte nie sú od momentu, keď sa zistilo, že Thomas spolupracoval s paparazzmi. Za to sa už viackrát ospravedlnil. Pár dní pred svadbou svojej dcéry utrpel dva infarkty, a keďže bol priviazaný na lôžko v nemocnici, svadby sa nezúčastnil. Harrymu i Meghan napísal z nemocnice správu, no Meghan sa ho ani nespýtala, ako sa cíti.

Taktiež sa vyjadril aj k škandálu so súkromnými lietadlami - Meghan a Harry nimi cestovali toto leto minimálne štyrikrát, pričom stále poučujú verejnosť o potrebe chrániť planétu znižovaním emisií. " Je mi ich ľúto, ale môžu si za to sami. Nemôžete hovoriť jednu vec a robiť druhú."

Označuje ich za pokrytcov: "Nemôžete vystupovať ako ľudomilovia a pritom ignorovať svojho vlastného otca a rodinu." Taktiež sa pýta: "Prečo princ Harry nenasadol do súkromného lietadla a neprišiel ma požiadať o ruku mojej dcéry?"

Najviac ho trápi to, že jeho dcéra tvrdí, že si sama uhradila svoje vysokoškolské vzdelanie. Minulý rok sa prihovorila študentom na univerzite na ostrove Fiji a vo svojom prejave povedala, že počas štúdia využila finančnú pôžičku. Jej otec ale trvá na tom, že zaplatil Meghanino štúdium na Northwestern University in Evanston v štáte Illinois do posledného centa. "Mám aj výpisy z účtov ako dôkazy. Ja som zaplatil Meghanine výlety do Španielska a Anglicka. Ja som zaplatil jej stáž v Argentíne."

Aj napriek tomuto všetkému, Thomas stále dúfa, že sa s dcérou udobria. Na záver hovorí: "Žiaden otec si nezaslúži takéto správanie, keď bol taký dobrý k svojej dcére."