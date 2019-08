Kamaráti ich už majú plné zuby: Harrymu a Meghan sa prestali ozývať, nedalo sa na to pozerať!

Kráľovský pár má kvôli ich správaniu čoraz väčšie problémy aj medzi najbližšími priateľmi. Tí ich prestali pozývať na spoločné večere, pretože „neschvaľujú ich verejné prejavy náklonnosti“. Tvrdia to tí, ktorých sa to bytostne týka.

Podľa novín Mail on Sunday sa vojvoda (34) a vojvodkyňa (38) zo Sussexu na spoločných akciách neprestajne usilujú o miesta na sedenie vedľa seba. A to aj napriek tomu, že ich hostiteľ usadil oddelene. Vojvodkyňa Meghan sa zámerne snaží prelomiť dlhotrvajúcu etiketu na oslavách, pretože ju považuje za príliš „exkluzívnu“ a „všednú“, píše portál Fox News.

Ich priatelia tiež tvrdia, že okrem ignorovania zasadacieho poriadku vojvodkyňa na večierkoch vôbec neskrýva prejavy lásky voči svojmu manželovi. To spôsobuje, že priatelia princa Harryho „prevracajú očami“ nad jej „americkými spôsobmi“. Navyše, Harryho najbližší priatelia ich „prestali pozývať na večere“, kvôli ich prehnaným prejavom náklonnosti pri jedálenskom stole.

Aj keď sa môže zdať, že sedieť vedľa vášho partnera na večierku nemusí byť nejaký veľký problém, akcie, na ktorých sa zúčastňuje kráľovský pár, sú na vysokej úrovni a v kruhu vyššej spoločnosti. Vtedy sa od hostí žiada, aby dodržiavali tri základné pravidlá „rozmiestnenia“.

Aby sa predišlo tomu, že to znie príliš „obyčajne“ alebo americky, prvým pravidlom je, že slovíčko „rozmiestnenie“ (placement) sa musí vyslovovať s francúzskym prízvukom. To znamená, že treba zdôrazniť každú slabiku v slove. Druhé pravidlo nariaďuje, že páry by nemali sedieť vedľa seba v tom prípade, ak by ich prejavy lásky mali vyrušovať ostatných pri jedle.

A aby sa skutočne dodržiavali pravidlá „rozmiestnenia“, hostia musia vždy sedieť tam, kde ich usadil ich hostiteľ. Tým spôsobom sa zabezpečí dokonalá vyváženosť vysokej spoločnosti za stolom. Vojvoda a vojvodkyňa však majú v etikete medzery, pretože to nie je prvýkrát, čo ju svojimi prejavmi lásky porušili.

Krátko po tom, čo sa minulý rok vojvodkyňa Meghan vydala do Harryho rodiny, princ Harry ju odmietol držať za ruku pri kráľovskej udalosti z úcty ku kráľovnej. Len minulý mesiac si vojvodkyňa Meghan vyslúžila vlnu kritiky za to, že pri sledovaní zápasu jej kamarátky Sereny Williams mala oblečené rifle.

Vojvodkyňa Meghan sa tiež počas zápasu stala „nočnou morou“, keď na jej požiadanie ochranka neslávne zakázala hosťom, aby si ju fotili. Aby toho nebolo málo, kvôli neformálnemu oblečeniu jej zakázali sledovať zápas z kráľovského boxu.

A ako bonus, vojvodkyňa Meghan je obeťou krutej „materskej hanby“. PR guru tvrdí, že palác sa musí ešte veľmi posnažiť, aby jej vytvoril ideálny „imidž mamičky“.