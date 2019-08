Slovanistov čaká najväčší zápas kariéry: Ak budeme nervózni, prehráme!

Pred dvojzápasom play off Európskej ligy medzi PAOK Solún a Slovanom Bratislava bol favorit grécky majster, teraz sú podľa trénera "belasých" Jána Kozáka ml. šance aj na strane Slovana.

Pre postup urobia jeho hráči maximum, podľa Myentyho Abenu čaká viacerých najväčší zápas v kariére.

Slovanisti sa na štvrtkovú odvetu tešia a nepociťujú pred ňou nervozitu. "Atmosféra v kabíne je veľmi dobrá. Všetci sa cítime dobre. Štadión vyzerá dobre, ja sa na zajtrajší zápas teším. Nie sme nervózni, pretože prehráva ten, kto je. Necítime vôbec žiadnu nervozitu," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii pred tréningom v Solúne stopér Myenty Abena. V prvom dueli Slovan vyhral 1:0, hráči po zápase vyzdvihli dôležitosť faktu, že doma neinkasovali.

"Chceme postúpiť do skupinovej fázy. Matematika je jasná, a preto sa pokúsime dať gól, pretože domáci v tom prípade musia dať tri," dodal Abena.

Stopér Slovana priznal, že v prípade úspechu by sa mu splnil športový cieľ: "Je to najväčší zápas mojej kariéry a je to ideálna šanca niečo dosiahnuť. Podobne sú na tom viacerí hráči."

Tréner Slovana má skúseností s gréckym futbalom ako hráč, pôsobil v tamojšej lige v tíme FC Larissa. Na PAOK však nemá dobré spomienky: "Veľa pozitívnych skúseností ako hráč nemám, ale verím, že svoju osobnú bilanciu upravím smerom k lepšiemu v pozícii trénera."

Kozák nemôže počítať s vykartovaným Marinom Ljubičičom. V poriadku je však Aleksandar Čavrič, ktorý nedohral prvý zápas play off pre zranenie a nefiguroval v zostave ani vo víkendovom fortunaligovom zápase proti Žiline. "Približne niečo v hlave mám, čo sa týka zostavy, ale počkám si až do zápasu. Dúfam, že Čavrič bude pripravený. Akú minutáž dostane, to sa uvidí aj podľa toho, ako sa bude cítiť," vysvetlil Kozák.

Tréner "belasých" svojmu tímu verí, po triumfe 1:0 na Tehelnom poli má mužstvo pred druhou konfrontáciou viac sebavedomia: "Pred dvojzápasom bol favorit PAOK, teraz sú percentá mierne hore aj pre nás. My pre postup urobíme maximum. Vo futbale rozhodujú maličkosti, takže verím, že šťastena sa prikloní na našu stranu."

Duel na štadióne Toumba však neuvidia slovenskí diváci v žiadnej televízii. Vedenie ŠK Slovan Bratislava v uplynulých dňoch vyvíjalo maximálne úsilie, Grékom za práva ponúkli aj zvýšenú hodnotu. K dohode napriek tomu neprišlo. "Robili sme všetko, čo sa dalo, ale grécka strana zareagovala po svojom. Mrzí nás toto rozhodnutie, ale boli by sme neradi, aby sa to nejako dotklo atmosféry v kabíne. Verím, že fanúšikovia budú aj napriek tomu s nami," uzavrel mediálny manažér klubu Tomáš Schügerl. Tréner Kozák sa k téme vyjadrovať nechcel.