Megatalent Liverpoolu sa nádherne trafil z priameho kopu: Spravil Klopp chybu?

Harry Wilson je kmeňový hráč "The Reds", kde strávil aj istú časť svojej kariéry. Na prvý tím však výkonnostne nestačil, a tak zamieril na hosťovanie.

Minulý rok pôsobil Harry Wilson (22) pod Frankom Lampardom v Championship, kde obliekal dres FC Derby a dal výborných 16 gólov.

Túto sezónu sa posunul o čosi vyššie, rovno do Premier league, v ktorej pôsobí v FC Bournemouth. Za 2 zápasy má rovnaký počet gólov.

Najmä jeho posledný zásah z priameho kopu proti elitnému Manchestru City stál ozaj za to!

"The Reds" rastie talent svetovej triedy, ktorý aktuálne zbiera skúsenosti inde. Neurobil však Klopp chybu a nemal si Wilsona nechať k dispozícii už pre túto sezónu?

Screamer by Harry Wilson. Incredible goal. 3-1 to Liverpool. pic.twitter.com/U3NXIdWZFi — 9 (@EnRouteAnfield) 31. júla 2019

V štedrej porcii zápasov a vinou možných zranení, by sa Wilson do zostavy pravdepodobne dostal, podobne ako to bolo v príprave.