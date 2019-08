Jednorazový príspevok na nákup školských potrieb od vlády nestačí: Koľko zhltne výbava prváčika?

O pár dní sa začne nový školský rok. Rodičia detí, ktoré nastúpia do 1. ročníka ZŠ, budú v októbri dostávať jednorazový príspevok vo výške 100 eur na nákup školských potrieb. Septembrový zvýšený prídavok na prváčika vyplatí rodičom príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

O sto eur si tak prilepšia rodiny 59-tisíc detí. Podľa mamičky Eriky z Lučenca, ktorá má doma budúceho prváčika Boriska (7), to však na nákup všetkých školských potrieb a vyplatenie družiny nestačí. Synčekovi radšej nakupovala pomôcky do školy postupne. „Naraz by to bolo finančne viac náročné a stresujúce,“ povedala mamička.

Školskú tašku kúpila Boriskovi aj s peračníkom cez internet, rovnako postupovala aj pri nákupe tenisiek na telesnú výchovu a prezuviek. Zo základnej školy, do ktorej chlapček od septembra nastupuje, dostali rodičia zoznam zošitov a iných školských pomôcok na výtvarnú či telesnú výchovu a následne ich podľa neho nakúpili. V konečnej sume 175 eur však ešte nie sú započítané zošity, ktoré objednáva škola. Družina vyjde rodinu malého školáka mesačne na 10 eur.

Skoro všetko sme mali zadarmo

Za socializmu dostávali žiaci takmer všetky pomôcky aj zošity zadarmo. „V papiernictve sme si museli kúpiť len kružidlo a temperové farby na výtvarnú výchovu. Aj vodové farbičky sme dostali grátis,“ spomína na školské časy Ivan (40) z Bratislavy.

Zoznam pomôcok si určuje škola

To, aké pomôcky potrebujú žiaci, je na škole. Ministerstvo to nepredpisuje. „Používanie učebných pomôcok je plne v kompetencii školy, resp. konkrétneho učiteľa,“ uviedla hovorkyňa ministerstva školstva Andrea Pivarčiová. Doplnila, že učiteľ oboznámi o ich používaní žiakov na začiatku školského roka. Väčšina škôl ich má uvedené na svojich internetových stránkach. Pomôcky dnes musia žiakom kupovať rodičia zo svojho rodinného rozpočtu. Škole však nik nezakazuje, aby zošity, ceruzky či iné pomôcky poskytla žiakom bezplatne.