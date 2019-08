Ako firmy pomáhajú rodičom školákov: Od súpravy zošitov až po platené voľno

Už čoskoro deti opäť zasadnú do školských lavíc. To je nemalá finančná záťaž pre ich rodičov. Niektoré firmy v rámci benefitov myslia aj na školské povinnosti detí svojich pracovníkov.

Potešiť môže aj deň voľna počas prvého dňa návštevy školy. Čo všetko poskytujú firmy svojim zamestnancom, aby im uľahčili nástup detí do školy?

Rodičia prváčikov dostanú v tomto roku od štátu príspevok na školské pomôcky vo výške 100 eur. „Počiatočné nákupy na nástup prváčika či školáka do školy sú mimoriadnym výdavkom v rodine a treba sa naň pripraviť. Pre niekoho sú výdavky vo výške niekoľkých stoviek eur len zanedbateľnou sumou, iné rodiny však aj to môže dostať do finančných ťažkostí,“ vysvetlil Matej Kovařík, odborník na financie z Partners Group SK. Pomoc od zamestnávateľa príde iste vhod. Či už je to príspevok na pomôcky, školské aktivity alebo platený deň voľna.

Tesco - Zľavové kupóny

Alexandra Sabolová, Tesco

- Kolegom, ktorí sú rodičmi školáka, poskytujeme finančný príspevok na zamestnaneckú bonusovú kartu, ktorou môžu platiť v obchodoch Tesco. Pri nákupe v Tescu si tiež môžu uplatniť špeciálne zľavové kupóny na školské potreby a oblečenie. V Tescu chceme, aby naši kolegovia so svojou rodinou plnohodnotne strávili prvý školský deň, preto im nad rámec zákona poskytujeme deň voľna na sprevádzanie svojich detí do školy.

Poštová banka - Vrecúško s menom a pomôckami

Lýdia Začková, Poštová banka

- Poštová banka poskytuje v rámci svojich benefitov personalizovaný balíček pre prváka, kde si školák nájde všetky pomôcky na výtvarnú výchovu nad rámec školských zoznamov. Na plátennom vrecúšku je vytlačené meno žiaka a podľa výberu môže byť ružové alebo modré. Rodičia prvákov majú v prvý školský deň aj platené voľno, aby mohli svojich školákov sprevádzať.