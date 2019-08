Sýrske vládne sily prvýkrát od roku 2014 vstúpili do Chán Šajchún: Mesto je strategicky významné

Sýrske vládne sily vstúpili v nedeľu prvýkrát od roku 2014 do strategicky významného mesta Chán Šajchún.

Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na organizáciu monitorujúcu sýrsku občiansku vojnu. "Sily (vládneho) režimu vstúpili do mesta Chán Šajchún po prvýkrát, odkedy nad ním stratili kontrolu v roku 2014," povedal Rámí Abdal Rahmán, riaditeľ mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.

Cez Chán Šajchún na južnom okraji provincie Idlib prechádza dôležitá diaľnica spájajúca sýrske hlavné mesto Damask s mestom Aleppo ležiacim na severe Sýrie. Vládne sily vedú v tejto oblasti prudké boje s džihádistami a spriaznenými povstaleckými skupinami.

Väčšinu provincie Idlib, ako aj časti susedných provincií Lázikíja, Hamá a Aleppo ovláda od januára aliancia radikálnych islamistických skupín Haját Tahrír aš-Šám.