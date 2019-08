Vyšetrovanie vraždy Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27): Prokuratúra reaguje na chaos okolo zatýkania Bödöra

Dozoroví prokurátori postupujú vždy v súlade so zákonom, a to bez ohľadu na to, koho sa konkrétny úkon trestného konania dotýka.

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom príkaze na zadržanie Norberta Bödöra to uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová. Šokujúce informácie z vyšetrovania popravy Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27): Zatykač na Bödöra platil len 17 minút! Rovnako podľa nej nereagovali ani nebudú reagovať na akékoľvek vonkajšie alebo vnútorné vplyvy. "Jediným cieľom ich konania je výhradné zistenie, usvedčenie a odsúdenie všetkých osôb, ktoré sa na uvedenom skutku akýmkoľvek spôsobom podieľali," spresnila Predajňová na margo vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka. Dodala, že doterajší priebeh vyšetrovania takémuto konštatovaniu jednoznačne nasvedčuje. Z dôvodu povinnosti prokurátora zachovávať mlčanlivosť nebudú momentálne odpovedať na otázky novinárov až do zvolania tlačovej konferencie, ktorá by sa mala konať v "najbližšom období, keď to procesná situácia dovolí".