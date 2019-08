Šokujúce informácie z vyšetrovania popravy Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27): Zatykač na Bödöra platil len 17 minút!

Zatykač na Bödöra rozpútal vojnu medzi vyšetrovacím tímom a prokuratúrou. Nezrovnalosti vo vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) pokračujú.

Hlavnou postavou príbehu sa stáva syn majiteľa bezpečnostnej služby Bonul Norbert Bödör (41). V novembri minulého roka totiž malo prísť k jeho zadržaniu, keďže svedok Peter Tóth (48) vypovedal o jeho zapojení do sledovania zavraždeného novinára. O tom, či ho policajti NAKA odvedú z domu v putách, však rozhodlo 17 minút a zvláštne okolnosti okolo vydania zatykača - prokurátor najskôr vydal povolenie na Bödörovo zadržanie, no krátko nato ho už stiahol.

Verejnosť už koncom novembra 2018 šokovala informácia, že Norbert Bödör sa z ničoho nič prihlásil na polícii a dožadoval sa svojho vypočutia. Pôvodne pritom mal byť zadržaný o pár dní neskôr. Po prevalení tejto informácie sa začalo špekulovať o únikoch z polície, no až teraz je jasné, čo sa v priebehu pár dní skutočne stalo.

Tieň podozrenia padá na dvoch prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý mimoriadne citlivý prípad dozoruje. Výraznú úlohu zohrávajú v kauze Norberta Bödöra vedúci oddelenia organizovaného zločinu, terorizmu a medzinárodnej kriminality špeciálnej prokuratúry Vladimír Turan a prokurátor Juraj Novocký. Títo dvaja muži rozpútali s policajtmi, ktorí sa rozhodli Bödöra zadržať, doslova telefonickú prestrelku.

Svedok číslo 1

Všetko sa to podľa informácií Nového Času začalo v pondelok 26. 11. 2018. Práve vtedy bol naplánovaný výsluch kľúčového svedka v prípade dvojnásobnej popravy. Vyšetrovací tím Petra Juhása dal tomuto svedkovi status utajeného svedka, ktorého označil číslom 1. Takto vyšetrovatelia označujú človeka dôležitého na objasnenie závažných trestných činov.

Ním sa stal už medzičasom odhalený exsiskár Peter Tóth, ktorý vypovedá proti Mariánovi Kočnerovi. Na základe jeho výpovede sa policajti rozhodli okamžite konať a do ich hľadáčika sa dostal práve Bödör. Z Tóthovho výsluchu vyplynulo, že Bödör by mal policajtom vysvetliť okolnosti, týkajúce sa sledovania novinárov. Šéf vyšetrovateľov Juhás začal okamžite konať. Na skutočnosti okolo zatýkania upozornila aj Nadácia Zastavme korupciu.

Rozhodnutie o zadržaní

Hneď na druhý deň po výpovedi Tótha sa Juhás a vtedajší riaditeľ protizločineckej jednotky Branislav Zurian zúčastnili na stretnutí s prokurátorom, ktorý dozoruje vyšetrovanie vraždy Kuciaka a Kušnírovej. S prokurátorom Novockým prerokovali výsluch Petra Tótha. Výsledkom stretnutia bola dohoda na zadržaní Norberta Bödöra. Po dohode, že v blízkom čase bude prokurátorovi Novockému predložený súhlas na zadržanie Bödöra, rozbehli policajti sledovanie Bödöra aj previerky o jeho nehnuteľnostiach a autách, na ktorých sa pohybuje.

Deň po slovnej dohode s prokurátorom - vo štvrtok, mali policajti pokope všetky dôležité informácie na zadržanie Bödöra. Zástupca šéfa vyšetrovacieho tímu vraždy Kuciaka neotáľal a ešte v ten istý deň vydal príkaz na zadržanie Bödöra. Tri kópie príkazu však ešte musel podpísať prokurátor Novocký, s ktorým už boli na postupe vopred dohodnutí. V čase od 13.25 do 13.35 hod. Juraj Novocký tri kópie zatykača podpísal a opečiatkoval. Operatívca, ktorý zatykač priniesol na podpis do budovy Úradu špeciálnej prokuratúry v Pezinku, sa ešte pýtal, či náhodou nebudú prehľadávať aj iné priestory a pozemky.

V stredu 29. 11. 2018 o 13.35 bol zatykač na Norberta Bödöra oficiálne na svete. Policajný operatívec bol ešte na ceste z Pezinka na policajné prezídium, keď nastal v prípade zásadný zvrat. Presne 17 minút po odchode z budovy Úradu špeciálnej prokuratúry - o 13.52 hod. - zdvihne prokurátor Juraj Novocký telefón a prostredníctvom aplikácie WhatsApp kontaktuje zástupcu protizločineckej jednotky Petra Vasiľka so slovami, že „súhlas je neplatný a ruší ho, a aby sa nerealizovali žiadne úkony k osobe Ing. Norbert Bödör, že berie súhlas späť. Na otázku, z akého dôvodu, odpovedal, že tento postup nebol odôvodnený s tým, že na druhý deň je potrebné dostaviť sa k nemu na Úrad špeciálnej prokuratúry na konzultáciu a opakovane nazrieť do výsluchu utajeného svedka Petra Tótha“.

Peter Vasiľko okamžite informoval vtedajšieho šéfa protizločineckej jednotky Branislava Zuriana. Od predošlého telefonátu uplynulo 12 minút a Vasiľkov WhatsApp začal opäť vyzváňať. Bol to opäť prokurátor Novocký, ktorý Vasiľkovi potreboval prízvukovať, že súhlas nie je daný a sú pozastavené plánované úkony k osobe Norbert Bödör. O šesť minút neskôr volal Novocký Vasiľkovi opäť a svoj mobil odovzdal vedúcemu oddelenia organizovaného zločinu, terorizmu a medzinárodnej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry Vladimírovi Turanovi, ktorý Vasiľkovi zdôraznil, že späťvzatie súhlasu sa vzťahuje na všetky úkony k osobe Norbert Bödör, a nielen na jeho zadržanie.

Definitívny pokyn

Zástupca šéfa vyšetrovacieho tímu vraždy Kuciaka a Kušnírovej požiadal o písomné vyhotovenie zrušenia príkazu na Bödörovo zatknutie. Prokurátori telefonovali so zástupcom vyšetrovacieho tímu ešte niekoľkokrát, pričom im podľa našich informácií odkázal, že pokiaľ nebude mať na stole do 9.00 hod. nasledujúceho dňa písomný pokyn na zrušenie zatykača, Bödöra zatknú a urobia aj prehliadky priestorov. Nasledujúci deň v piatok 30. 11. 2018 bol doručený písomný pokyn prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry so zákazom vykonať akýkoľvek úkon s osobou Norbert Bödör. Policajti po tomto pokyne práce na synovi majiteľa bezpečnostnej služby Bonul ukončili.

Bödör na polícii

Tri dni po zrušení zatykača prišiel Norbert Bödör aj so svojím advokátom za zástupcom šéfa vyšetrovacieho tímu s tým, že chce vypovedať, pretože disponuje informáciou, že je hľadaný a aby mu neotvárali byt. Pri otázke, odkiaľ má takéto informácie, týkajúce sa jeho osoby, a z čoho vyplýva jeho podozrenie, že je hľadaný, odpovedal, že pozná policajné autá a vie, že je dopyt po jeho osobe, preto sa dobrovoľne dostavil k úkonu. Bödöra však policajti v tento deň nevypočuli, pretože obhajcovia obvinených majú právo byť pri jeho vypočúvaní.

Úrad špeciálnej prokuratúry sa k prípadu nechcel vyjadrovať - o pár dní má mať tlačovú konferenciu, na ktorej by mal zodpovedať aj otázky týkajúce sa zatykača na Bödöra. „Klient nebude komentovať medializované informácie súvisiace s vyšetrovanou väzbou, avšak v danej veci vždy bol a je pripravený poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní potrebnú súčinnosť,“ povedal advokát Bödöra Adrián Kucek.

Ako vydali a stiahli zatykač

Pondelok 26. novembra 2018 - Peter Tóth vypovedal na polícii v prípade vraždy Jána Kuciaka.

Utorok 27. novembra 2018 - Šéf vyšetrovateľov tímu Kuciak Peter Juhás navštívil s vtedajším riaditeľom protizločineckej jednotky Branislavom Zurianom prokurátora Novockého. Dohodli sa na zadržaní Norberta Bödöra.

štvrtok 29. novembra 2018 - Vyšetrovateľ navrhol zadržať Norberta Bödöra.

- od 13.25 do 13.35 - Prokurátor Novocký potvrdil zatykač podpísaním troch vyhotovení.

- 13.35 hod. - Zatykač na Bödöra je oficiálne na svete.

- 13.52 hod. - Prokurátor Novocký volá cez aplikáciu Whats App zástupcovi protizločineckej jednotky Petrovi Vasiľkovi a berie späť svoj súhlas so zatykačom s tým, že je neplatný a aby sa nerealizovali žiadne úkony k osobe Bödöra. Tento postup vraj nebol odôvodnený s tým, že dňa 30. 11. 2018 je potrebné sa dostaviť k nemu na Úrad špeciálnej prokuratúry na konzultáciu a opakovane nazrieť do výsluchu utajeného svedka Petra Tótha.

- 14.04 hod. - Vasiľko okamžite informoval nadriadeného Zuriana. V tom mu opäť volal prokurátor Novocký a prízvukoval mu, že súhlas nie je daný a úkony proti Bödörovi sú pozastavené.

- 14.10 hod. - Novocký opäť volá Vasiľkovi. Ten podá telefón vedúcemu oddelenia organizovaného zločinu, terorizmu a medzinárodnej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry Vladimírovi Turanovi. Novocký sa opäť opakuje. Zástupca šéfa vyšetrovacieho tímu vraždy Kuciaka požiadal o písomné vyhotovenie zrušenia príkazu na Bödörovo za­tknutie s tým, že ak ho nebude mať na stole do rána do 9. hodiny, Bödöra predvedú.

Piatok 30. novembra 2018 - Bol doručený písomný pokyn prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry so zákazom vykonať akýkoľvek úkon s Bödörom. Polícia poslúchla.

Pondelok 3. decembra 2018 - Bödör sa dostavil na políciu s právnikom. Chcel vypovedať, pretože má informáciu, že je hľadaný - vraj si všimol policajné autá a vie, že je dopyt po jeho osobe. Bödöra však policajti v tento deň nevypočuli, pretože obhajcovia obvinených majú právo byť pri jeho vypočúvaní.