Dojemná posledná rozlúčka s Václavom Kotkom († 66): Smutné vyznanie Svěráka

Dlhotrvajúcim potleskom sa v úplne zaplnenom Strašnickom krematóriu rozlúčili pozostalí, kolegovia aj verejnosť s dlhoročným členom Divadla Járy Cimrmana Václavom Kotkom.

Herec a divadelný manažér zomrel 24. júla vo svojom dome na Karlštejne po tragickej nehode. Mal 66 rokov. Zdeněk Svěrák v smútočnej reči pripomenul, že Kotek bol členom Divadla Járy Cimrmana 43 rokov a v časoch nepriazne komunistického režimu vybudoval sieť, kde mohli hrať. "V nebeskej bráne sa preukáže potvrdením - Václav Kotek sa zaslúžil o Divadlo Járy Cimrmana," vyhlásil Svěrák.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Medzi množstvom kvetín sa objavili vence od vydavateľstva Supraphon, zástupcov Mikroregiónu Tanvaldsko, Divadla Boleslava Polívku alebo Českého rozhlasu. Počas obradu zazneli reprodukované skladby v podaní Jana Wericha a Jiřího Voskovca (Klobúk vo křoví), Jiřího Schelingera (Holubí dúm) a Waldemara Matušku (Zbohom láska). Poslednej rozlúčky sa okrem iného zúčastnili herci Miroslav Táborský, Bohumil Klepl, Eva Holubová, Bára Štěpánová, syn Václava Kotka Vojtěch alebo režisér Jan Svěrák. Väčšina z nich sa zdráhala komunikovať s prítomnými novinármi.

"Pôvodne som nechcel nič hovoriť, pretože by ste nás mali nechať, aby sme si ten smútok prežili," povedal novinárom Zdeněk Svěrák. "Václav Kotek bol mojim spolupracovníkom štyridsaťtri rokov a za tú dobu človek spozná, aký je to človek. Bude nám všetkým chýbať nielen ako veľký divadelný organizátor, ale aj ako kamarát. Som zvyknutý do krematória chodiť rečniť, ale to sú chlapci v istom veku. U Vaška je to nečakané, mal ešte len 66 rokov, "uviedol.

Václav Kotek začínal ako kulisár, od roku 1973 bol členom Divadla Járy Cimrmana. Účinkoval v 12 cimrmanovských hrách vrátane najslávnejších kusov ako Hospoda na čistinke, Nemý Bobeš či Vyšetrovanie straty triednej knihy. Najvýraznejšiu úlohu, maršálka Radeckého, stvárnil v inscenácii České nebe. Hral tiež vo filmoch svojich divadelných kolegov Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka, napríklad Guľový blesk, Rozpustený a vypustený alebo Neistá sezóna. V roku 2007 viedol výpravu do ruského pohoria