Známy kanadský spevák bojuje so sociálnymi médiami: Vymazal si Twitter aj Instagram

Kanadský spevák Shawn Mendes si vymazal z mobilného telefónu aplikácie Twitteru a Instagramu. Dvadsaťročný rodák z Toronta to prezradil fanúšikom a fanúšičkám v rámci priestoru pre otázky a odpovede pred koncertom v Atlante v Georgii.

„Veľmi bojujem so sociálnymi médiami. Aby som bol k vám úprimný, pred troma dňami som si vymazal Twitter aj Instagram, no poslal som môjmu manažérovi fotografie s tým, aby ich zverejnil miesto mňa,“ uviedol.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Niekedy si od toho jednoducho musím dať pauzu, pretože to má na mňa veľký vplyv, rovnako ako na kohokoľvek iného. Musíte si na seba dávať pozor, je to veľmi, veľmi dôležité. Na prvom mieste musíte byť vy,“ vyhlásil.

Shawn Peter Raul Mendes sa dostal do povedomia verejnosti coververziami skladieb na službe Vine. V roku 2014 vydal debutové The Shawn Mendes EP, pričom o rok neskôr ponúkol štúdiový album Handwritten, na ktorom sa nachádza napríklad úspešný singel Stitches. V septembri 2016 uviedol na trh nahrávku Illuminate a vlani album Shawn Mendes. So všetkými pritom dobyl americký albumový rebríček Billboard 200. Dva razy ho nominovali na Grammy a raz na BRIT Award.