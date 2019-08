Odpadkový teror pod oknami bytovky v Trenčíne: Deti sa hrajú pri páchnucích kontajneroch!

Sú zúfalí! Ľudia zo Žilinskej ulice v Trenčíne sa márne dovolávajú vysvetlenia či nejakej pomoci.

Priamo pod ich oknami, navyše v tesnej blízkosti detského ihriska, vybudovalo mesto stojisko polopodzemných kontajnerov. Vedľa košov sa povaľuje odpad a deti sa v horúčavách hrajú pod oknami bytovky vedľa hnijúceho komunálneho odpadu. Obyvateľov situácia hnevá a rozčarovaní sú aj preto, že sa ich nikto nepýtal na názor.

Pri nových kontajneroch sa povaľuje stavebný odpad či iné smeti. „Koše majú slúžiť viac ako 500 obyvateľom, no stále sú plné a nehovoriac o tom, že keď ľudia vyhadzujú sklo, je to príšerný hluk a okolo je neporiadok,“ rozhneval sa jeden z majiteľov bytu Peter Bohunický, ktorý pracuje ako hokejový tréner a často chodí do zahraničia. „Toto za hranicami nevidíte. Tam fungujú kontajnery inak, tu sa môžeme hanbiť,“ krútil hlavou Peter, ktorý spolu so susedmi žiadal mesto o vysvetlenie a nápravu. Najmä preto, že sa v blízkosti košov hrajú deti, ktoré dýchajú pach rozkladajúceho sa odpadu a pobehujú pri črepinách. Trenčín však nekoná. „Stavbu skolaudovali a o premiestnení sa neuvažuje. Veľký odpad sa môže vykladať na stojiská nádob v predvečer dňa vývozu,“ odvetilo mesto po tom, ako sa ľudia sťažovali.