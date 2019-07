Už ho majú doma! Rytmus zverejnil dojímavé video so synčekom Sanelom

Nevie sa ho nabažiť. Raper Patrik Rytmus Vrbovský (42) si užíva každý jeden moment so svojím prvorodeným synčekom Sanelom.

Manželka Jasmina Alagič (30) porodila malého drobca iba pred tromi dňami. Zdá sa, že všetko prebehlo bez najmenších komplikácií. Rytmus totiž na sociálnej sieti zverejnil video zo svojho domu, ktorý si už užívajú aj so svojím klbkom šťastia.

Modelka a moderátorka Jasmina rodila v súkromnom sanatóriu, kam sa dostavila v piatok v ranných hodinách. So šťastnou novinkou sa podelili na sociálnej sieti krátko po 14. hodine.

„Čakal som na teba celý život, v mojom podvedomí som ťa nosil každý deň,“ opísal svoje pocity drsný Patrik a nezaostávala za ním ani čerstvá mamička. „Stretla som sa s láskou a radosťou z nás a za to som nesmierne vďačná. Som mama! Sanel je s nami, a aké to je? Keď to budem vedieť vyjadriť slovami, určite vám o tom poviem, zatiaľ sa to nedá,“ dodala tesne po pôrode rozcítená Jasmina.