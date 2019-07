Jasmina Alagič porodila, s Rytmusom sa tešia z malého Sanela: Prvá FOTO s bábätkom

Modelka a moderátorka Jasmina Alagič priviedla v piatok manželovi, raperovi Patrikovi Rytmusovi Vrbovskému, na svet ich prvé dieťa.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Dvojica sa teší zo synčeka. Ako hudobník prezradil už začiatkom júla v skladbe, ktorú mu venoval, rodičia mu vybrali meno Sanel. ,,Čakal som na teba celý život, v mojom podvedomí som ťa nosil každý deň," napísal raper k fotke z pôrodnice. Jasmina zase zverejnila záber, na ktorom synčeka dojčí.



,,Som mama! Sanel je s nami a aké to je? Keď to budem vedieť vyjadriť slovami, určite vám o tom poviem, zatiaľ sa to nedá," komentovala šťastná mamička.

Detaily o pôrode čítajte v sobotu v Novom Čase.

Vzťah Rytmusa a Jasminy sa prevalil v máji 2018, Nový Čas priniesol exkluzívne zábery z ich tajného rande v Budapešti. Dvojica potom zaplavovala sociálne siete svojimi zamilovanými fotkami, na Vianoce toho istého roku oznámili, že čakajú bábätko.

V máji 2019 moderátorka a raper svoj vzťah spečatili svadbou, áno si povedali v luxusnom zámku v Pezinku. Z dvojice je teraz už rodina, keď sa im narodil syn Sanel. Prečo mu dali práve toto balkánske meno, vysvetlila Jasmina vo videu.